Sikeresen lezajlott az első teszt: mesterséges intelligencia hozza el a jövő fizetési rendszerét Magyarországra

Meghosszabbította kizárólagos stratégiai partnerségét a K&H Bank és a Mastercard, így a két vállalat 2030-ig folytatja a közös munkát. A megállapodás fókuszában a hazai digitális fizetési megoldások továbbfejlesztése, a kiberbiztonság erősítése, valamint a mesterséges intelligenciára épülő új technológiák bevezetése áll.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

A legfrissebb adatok szerint a hitelintézet közel 1,1 millió ügyfele használja a partnerség keretében biztosított digitális és kiberbiztonsági megoldásokat. A mobilbanki szolgáltatásokat több mint 750 ezren veszik igénybe aktívan, míg a különböző mobiltárcákba digitalizált bankkártyák száma eléri a félmilliót.

A megújított megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy a

vállalatok már a mesterséges intelligenciára épülő fizetések következő generációján dolgoznak.

Ennek technológiai alapját az Agent Pay megoldás adja, amelynek első tranzakciója zárt tesztkörnyezetben már sikeresen le is zajlott.

A következő évek fejlesztéseinek fő irányelve, hogy a technológiai újításokat a valós felhasználói igényekhez igazítsák. A jövőben a gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb fizetési rendszerek kialakítása mellett hangsúlyt fektetnek a személyre szabott banki szolgáltatásokra, valamint az ügyfelek pénzügyi tudatosságát fejlesztő programokra is.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images