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Sikeresen lezajlott az első teszt: mesterséges intelligencia hozza el a jövő fizetési rendszerét Magyarországra
Bank

Sikeresen lezajlott az első teszt: mesterséges intelligencia hozza el a jövő fizetési rendszerét Magyarországra

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Meghosszabbította kizárólagos stratégiai partnerségét a K&H Bank és a Mastercard, így a két vállalat 2030-ig folytatja a közös munkát. A megállapodás fókuszában a hazai digitális fizetési megoldások továbbfejlesztése, a kiberbiztonság erősítése, valamint a mesterséges intelligenciára épülő új technológiák bevezetése áll.
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Információ és jelentkezés

A legfrissebb adatok szerint a hitelintézet közel 1,1 millió ügyfele használja a partnerség keretében biztosított digitális és kiberbiztonsági megoldásokat. A mobilbanki szolgáltatásokat több mint 750 ezren veszik igénybe aktívan, míg a különböző mobiltárcákba digitalizált bankkártyák száma eléri a félmilliót.

A megújított megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy a

vállalatok már a mesterséges intelligenciára épülő fizetések következő generációján dolgoznak.

Ennek technológiai alapját az Agent Pay megoldás adja, amelynek első tranzakciója zárt tesztkörnyezetben már sikeresen le is zajlott.

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A következő évek fejlesztéseinek fő irányelve, hogy a technológiai újításokat a valós felhasználói igényekhez igazítsák. A jövőben a gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb fizetési rendszerek kialakítása mellett hangsúlyt fektetnek a személyre szabott banki szolgáltatásokra, valamint az ügyfelek pénzügyi tudatosságát fejlesztő programokra is.

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Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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