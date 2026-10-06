Figyelmeztette a bankokat az USA: előzetes értesítés nélkül sújthatják őket szankciókkal

Az amerikai pénzügyminisztérium hétfői közleményében arra figyelmeztette az Iránnal üzleti kapcsolatban álló külföldi pénzintézeteket, hogy előzetes értesítés nélkül szankciókat vethet ki rájuk, amennyiben nem szakítják meg iráni üzleti kapcsolataikat - írja a Reuters.

A tárca tájékoztatása szerint a korlátozásokkal sújtott iráni pénzügyi intézményekkel továbbra is tranzakciókat bonyolító külföldi bankok bármikor, előzetes bejelentés nélkül szankciós listára kerülhetnek. Washington ezért felszólította az érintett szereplőket, hogy

haladéktalanul szüntessék meg az ilyen jellegű tevékenységeiket és üzleti kapcsolataikat.

A szigorítás a február 28-án kirobbant Irán elleni háború kontextusában érkezett, amikor az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért iráni célpontokra, Teherán pedig Izrael, valamint az amerikai bázisoknak otthont adó Öböl-államok ellen hajtott végre válaszcsapásokat. Az amerikai–izraeli támadások Iránban és Libanonban ezrek halálát okozták, miközben milliók kényszerültek lakóhelyük elhagyására.

Iránt már a konfliktust megelőzően is kiterjedt amerikai büntetőintézkedések sújtották, Washington azonban az elmúlt hetekben tovább fokozta a nyomást más országokon, hogy szakítsák meg kapcsolataikat Teheránnal. Ellenkező esetben ugyanis kulcsfontosságú vállalataikat és intézményeiket elvághatják a dolláralapú nemzetközi pénzügyi rendszertől.

A közlemény kiemeli, hogy azok a külföldi pénzintézetek, amelyek elősegítik Irán hozzáférését a globális pénzügyi rendszerhez – beleértve az iráni bankoknak, valamint azok harmadik országbeli leányvállalatainak és fióktelepeinek nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat –,

szankciókkal szembesülhetnek az iráni gazdaság korlátozás alá vont szektorainak támogatása miatt.

A pénzügyminisztérium emellett arra is figyelmeztetett, hogy az érintett intézményekkel szemben polgári jogi és büntetőjogi szankciók is alkalmazhatók, amennyiben az Iránhoz köthető tranzakciók révén amerikai pénzintézetek vagy más amerikai szereplők szankciót sértenek. A kilátásba helyezett szigorú feltételek között szerepel az amerikai levelezőbanki és átvezetési számlák megnyitásának vagy fenntartásának tilalma is a szabálysértő külföldi pénzintézetek számára.

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