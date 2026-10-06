Két tűz között az óriásbank: választaniuk kell a mesterséges intelligencia és a legfontosabb piacuk között

Az elmúlt hónapokban a Hongkongi Monetáris Hatóság számonkérte Európa legnagyobb bankját, a HSBC-t annak júliusban bejelentett globális AI-kiválósági központja ügyében. Bár a HSBC-nek már van AI-csapata az Egyesült Királyságban és Hongkongban, sőt a kínai különleges közigazgatási területen egy AI-kutatóintézetet is létrehoz, az új szingapúri szuperközpontba több mint száz AI-szakértőt toborozna, akik a vagyonkezelési és fizetési technológiák fejlesztésén dolgoznának.
Az ügy hátterében az áll, hogy a bank szeretné azután is demonstrálni a Szingapúr iránti elkötelezettségét, hogy idén nyáron 2,1 milliárd dollárért eladta szingapúri biztosítási üzletágát az Allianznak.
Georges Elhedery vezérigazgató irányításával az HSBC éppen radikális átszervezésen megy keresztül: számos országból és üzletágból vonul ki, hogy fő piacaira, mindenekelőtt Hongkongra összpontosítson. Ennek részeként a bank egy 14 milliárd dolláros ügylettel teljes egészében beolvasztotta a hongkongi Hang Senget, ezzel a térség messze legfontosabb hitelintézetévé vált.
A hongkongi nyomásgyakorlás nem korlátozódik az AI-központ kérdésére: a Hongkongi Monetáris Hatóság a HSBC-vel és a Standard Chartereddel is tárgyalt arról, hogy több felsővezetői pozíciót telepítsenek Hongkongba. A globális nagybankok az elmúlt két évben már elkezdték visszahelyezni egyes vezetőiket a városba, miután a tőzsdei bevezetések és részvénykibocsátások – elsősorban a kínai vállalatok részéről – fellendültek, a vagyonkezelési és kereskedési üzletágak pedig szintén virágoznak. A HSBC a közelmúltban a csoportszintű operatív bizottság negyedik tagját is Hongkongba költöztette, és a Standard Chartered is helyezett át vezetőket Szingapúrból.
A két ázsiai pénzügyi központ évtizedek óta verseng a nemzetközi pénzügyi szakemberekért.
A koronavírus-járványt követő években sokan Szingapúrt választották Kína szigorú járványügyi intézkedései miatt, most azonban Hongkong igyekszik visszacsábítani a vezető bankárokat. A legújabb küzdelem az alapkezelők megnyeréséért folyik, akiknek alacsonyabb adókat kínálnak.
A Hongkongi Monetáris Hatóság a város nemzetközi pénzügyi központi státuszának fenntartását a négy fő feladata egyikeként határozza meg, a
- a valutastabilitás megőrzése,
- a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása és
- a hongkongi dollárt fedező devizaalap kezelése mellett.
Ahogy a szabályozóval folytatott tárgyalások egyik résztvevője fogalmazott:
A HKMA-nak megvannak az eszközei a nyomásgyakorlásra, nem kell újabb szabályokat kitalálniuk ehhez.
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