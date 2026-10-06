Két tűz között az óriásbank: választaniuk kell a mesterséges intelligencia és a legfontosabb piacuk között

Hongkong monetáris hatósága számonkérte a HSBC-t, amiért a bank a globális mesterségesintelligencia-központját nem a kínai különleges közigazgatási területen, hanem Szingapúrban hozza létre. Az eset jól példázza a két ázsiai pénzügyi központ között egyre élesedő rivalizálást.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Az elmúlt hónapokban a Hongkongi Monetáris Hatóság számonkérte Európa legnagyobb bankját, a HSBC-t annak júliusban bejelentett globális AI-kiválósági központja ügyében. Bár a HSBC-nek már van AI-csapata az Egyesült Királyságban és Hongkongban, sőt a kínai különleges közigazgatási területen egy AI-kutatóintézetet is létrehoz, az új szingapúri szuperközpontba több mint száz AI-szakértőt toborozna, akik a vagyonkezelési és fizetési technológiák fejlesztésén dolgoznának.

Az ügy hátterében az áll, hogy a bank szeretné azután is demonstrálni a Szingapúr iránti elkötelezettségét, hogy idén nyáron 2,1 milliárd dollárért eladta szingapúri biztosítási üzletágát az Allianznak.

Georges Elhedery vezérigazgató irányításával az HSBC éppen radikális átszervezésen megy keresztül: számos országból és üzletágból vonul ki, hogy fő piacaira, mindenekelőtt Hongkongra összpontosítson. Ennek részeként a bank egy 14 milliárd dolláros ügylettel teljes egészében beolvasztotta a hongkongi Hang Senget, ezzel a térség messze legfontosabb hitelintézetévé vált.

A hongkongi nyomásgyakorlás nem korlátozódik az AI-központ kérdésére: a Hongkongi Monetáris Hatóság a HSBC-vel és a Standard Chartereddel is tárgyalt arról, hogy több felsővezetői pozíciót telepítsenek Hongkongba. A globális nagybankok az elmúlt két évben már elkezdték visszahelyezni egyes vezetőiket a városba, miután a tőzsdei bevezetések és részvénykibocsátások – elsősorban a kínai vállalatok részéről – fellendültek, a vagyonkezelési és kereskedési üzletágak pedig szintén virágoznak. A HSBC a közelmúltban a csoportszintű operatív bizottság negyedik tagját is Hongkongba költöztette, és a Standard Chartered is helyezett át vezetőket Szingapúrból.

A két ázsiai pénzügyi központ évtizedek óta verseng a nemzetközi pénzügyi szakemberekért.

A koronavírus-járványt követő években sokan Szingapúrt választották Kína szigorú járványügyi intézkedései miatt, most azonban Hongkong igyekszik visszacsábítani a vezető bankárokat. A legújabb küzdelem az alapkezelők megnyeréséért folyik, akiknek alacsonyabb adókat kínálnak.

A Hongkongi Monetáris Hatóság a város nemzetközi pénzügyi központi státuszának fenntartását a négy fő feladata egyikeként határozza meg, a

a valutastabilitás megőrzése,

a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása és

a hongkongi dollárt fedező devizaalap kezelése mellett.

Ahogy a szabályozóval folytatott tárgyalások egyik résztvevője fogalmazott:

A HKMA-nak megvannak az eszközei a nyomásgyakorlásra, nem kell újabb szabályokat kitalálniuk ehhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images