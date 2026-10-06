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Visszatér a KATA, akár dupla akkora hitelt is felvehetnek a vállalkozók
Bank

Visszatér a KATA, akár dupla akkora hitelt is felvehetnek a vállalkozók

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A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) tervezett átalakítása jelentősen növelheti az érintett vállalkozók hitelképességét. Az átalányadózásból az új katába visszatérők azonos bevétel mellett akár kétszer akkora lakáshitelhez is juthatnak, mivel a banki számítási módszerek alapján a katás bevétel jóval magasabb igazolt nettó jövedelmet jelent - írta a Bankmonitor.

A bejelentett tervek szerint ismét választhatják a katát a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a hallgatók, emellett újra engedélyezik a cégek felé történő számlázást is. Az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. A főállású kisadózók havi adója alapesetben 100 ezer forint lesz. Kivételt képeznek a kizárólag lakosságnak számlázó vállalkozók, akiknek a fizetendő összeg jövőre, 2027-ben még 75 ezer forint lesz, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra. A mellékállásúak havi tételes adója 50 ezer forintot tesz majd ki.

Ezek a változások nemcsak azt határozzák meg, hogy mennyi pénz marad a vállalkozóknál,

hanem azt is, mekkora lakáshitelt vagy személyi kölcsönt vehetnek fel.

A bankok ugyanis eltérően kalkulálják az átalányadózók és a katás vállalkozók jövedelmét. Átalányadózás esetén a bevételből először levonják a tevékenységre vonatkozó költséghányadot, majd a fizetendő közterheket is. Aki magas, 80 vagy 90 százalékos költséghányaddal dolgozik, annak a papír szerinti nettó jövedelme gyakran a minimálbért sem éri el, emiatt a banki elbírálás során hitelképtelenné válik. Egy 45 százalékos költséghányaddal adózó, évi 18 millió forintos bevételű egyéni vállalkozó esetében a bank által elfogadható nettó jövedelem nagyságrendileg havi 516 ezer forint.

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Ezzel szemben a katás vállalkozóknál a hitelintézetek jellemzően a bevétel 60 százalékát tekintik vélelmezett jövedelemnek. Ha ebből levonják a havi 100 ezer forintos tételes adót, ugyanaz a 18 millió forintos éves bevétel már havi 800 ezer forintos igazolt nettó jövedelmet eredményez.

Ez a közel 300 ezer forintos jövedelemkülönbség drasztikusan befolyásolja a felvehető hitel maximális összegét. Az adósságfék-szabályok (JTM-korlát) alapján az említett átalányadózó legfeljebb havi 258 ezer forintos törlesztőrészletet vállalhatna, ami egy 20 éves futamidejű, 6,5 százalékos kamatozású lakáshitelnél körülbelül 34,6 millió forintos kölcsönösszeget tesz lehetővé. Ugyanilyen feltételek mellett a katás vállalkozó havi 480 ezer forintot is törlesztésre fordíthat, így a maximálisan felvehető hitelösszege elérheti a 64,3 millió forintot. Az adónemváltás így önmagában is ugrásszerűen javíthatja a finanszírozási esélyeket.

A tényleges hitelfelvételt a választott bank egyedi bírálati gyakorlata és a vállalkozói múlt is érdemben alakítja. A pénzintézetek többsége legalább fél-egy éves folyamatos működést vár el az adott adózási formában, és jellemzően egy teljes, lezárt adóévet is megkövetel. Ugyanakkor – a 2022-es kata-szigorításhoz hasonlóan – várhatóan most is kidolgoznak majd a bankok egy speciális átszámítási módszert az adónemet váltók számára.

A változások a jelenleg is katázók hitelképességét is befolyásolják. Azoknál a pénzintézeteknél, amelyek a bruttó bevétel 60 százalékából még levonják a fizetendő adót, az eddigi havi 50 ezer forint helyett az új, 100 ezer forintos teher csökkenti a figyelembe vehető jövedelmet. Ez egy 18 millió forintos éves bevételű vállalkozásnál 900 ezer forintról 800 ezer forintra csökkentheti a számított nettó jövedelmet, ami több millió forinttal mérsékelheti a felvehető hitelösszeget.

Az új adózási szabályok jelentősen átírhatják a vállalkozók hitelfelvételi lehetőségeit. A pontos hatások azonban csak a végleges jogszabályi keretek és a banki hitelbírálati gyakorlatok kialakulása után válnak világossá. Ráadásul egy lakáshitel esetében az igazolt jövedelem mellett a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értéke és terhelhetősége továbbra is meghatározó tényező marad.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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