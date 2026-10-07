Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A bankszektort terhelő különadók csökkentését és fokozatos kivezetését szorgalmazta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján megtartott előadásában. Az euró bevezetése a bevételi marzsok szűkülésén, a jutalékbevételek egy részének kiesésén és a verseny élénkülésén keresztül rövid távon is érzékenyen érinti majd a bankokat, ezzel szemben a kedvező üzleti hatások inkább hosszú távon jelentkeznek. Az adóterhek csökkentése mellett ezért a költséghatékonyság javítása is fontos a bankok számára, hogy támogatni tudják a gazdasági felzárkózást - teljesítményben egyébként az OTP nagyon jól áll.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója előadásában három témakörről beszélt: makrogazdasági kitekintést adott, majd a bankszektorról osztotta meg gondolatait, végül az OTP-ről ejtett szót. Mint elmondta, a befektetői találkozókon tízből nyolc kérdés a makrogazdasági helyzetre a gazdaságpolitikai intézkedésekre és a bank ezekkel kapcsolatos várakozásaira irányul.

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2 … Tovább

Makrogazdasági kitekintés

A globális színtéren vége a boldog békeidőszaknak: kontinensünk az elmúlt évtizedben egy permakrízist él át, a gazdaság dominanciáját pedig a politika dominanciája, azon belül is az erőpolitika váltotta fel. A globális gazdasági folyamatokat egyre inkább az USA és Kína versengése határozza meg.

Magyarországon az új kormány valamelyest pozitívabb helyzetből kezdhette meg a kormányzást: 3,5 évnyi stagnálást követően megindult a gazdasági növekedés, az első félév +1,7%-ot mutatott. A fogyasztás az egyetlen motor, a beruházások tovább zsugorodnak, és az exportnövekedés is nagyon gyenge. A feldolgozóipar már mutat életjeleket, de ez csak a debreceni BMW-gyárnak, valamint a számítástechnikai és elektronikai ágazatban is csupán egy nagy szereplő kiemelkedésének köszönhető. A mezőgazdaságnak egyre inkább együtt kell élnie az aszályos időjárással, optimizmusra ad okot azonban az iparban, hogy a német gyártókapacitások egy részét hatékonysági okokból alacsonyabb bérszínvonalú országokba helyezik át, aminek hazánk is a haszonélvezője lehet. A fogyasztói bizalom tízéves csúcson van, a

vállalati szektor azonban egyelőre óvatos, és várja a piactorzító intézkedések kivezetését, valamint a felzárkózás újraindítására tett intézkedéseket.

Az euró bevezetésére az ország hosszú távú felzárkózásához szükséges eszközként kell tekinteni. Önmagában nem oldja meg a strukturális problémákat, de támogatja az ehhez szükséges fegyelmet, sikeres kiigazításra ad lehetőséget, ugyanakkor mellette szükség van a potenciális növekedés erősítésére is – hangsúlyozta Csányi Péter. Pozitív jel, hogy a források hatékonyabb elosztása javítja az erőforrás-allokációt, a csökkenő kamatkörnyezet pedig erősíti a beruházási kedvet.

A kormány döntési pont előtt áll, hiszen a jelenleg érvényben lévő gazdaságpolitika és szabályozás nem egyeztethető össze a piacbarát eurózónával

– hívta fel a figyelmet a vezérigazgató. Az OTP-nek vannak tapasztalatai saját piacairól az euró bevezetésével kapcsolatban, elég csak Bulgáriára és Horvátországra gondolni. Amennyiben hiteles a gazdaságpolitika, a tapasztalatok szerint jóval a csatlakozás előtt végbemegy a hozamkonvergencia. Magyarországon is erre játszanak a külföldi befektetők, de fenn kell tartani a bizalmat egy kiszámítható fiskális pályával; ellenkező esetben gyors állampapír-eladás és hozamemelkedés következhet be. A külföldi és a magyar befektetők is a hároméves konvergenciaprogramon fogják lemérni a kormányzati célok realitását és hitelességét. A 2029-es hiánycél teljesítéséhez mintegy 1,4 százalékpontos addicionális kiigazításra van még szükség.

A bankszektor készen áll, de...

Ahhoz, hogy a bankszektor el tudja látni gazdaságtámogató szerepét, igazságos teherviselésre és kiszámítható gazdaságpolitikai környezetre van szükség. Ez nem volt jellemző az elmúlt évtizedre:

mindössze két évben érte el a bankszektor megtérülése a befektetők által elvárt hozamszintet.

A magyar bankok versenyképességét rontó terhek egész Európában kiemelkedőek, és más iparágakhoz képest is magasak. Csányi prenztációja szerint a bankszektor kumulált szektoradója 2010 és 2026 között 2654 milliárd forint, egyéb terhekkel együtt pedig 5258 milliárd forint volt. A tavaly novemberben megemelte extraprofitadó miatt

Idén a bankszektor adóterhe magasabb, mint a társasági-adóbevétel, ezért mielőbb szükség lenne egy, a különadó-terhek csökkentéséről és kivezetéséről szóló terv felvázolására.

A bankszektor adóterhelését muszáj csökkenteni, a bankszektor megtérülését pedig más szektorokénál magasabb szintre kellene növelni, hiszen hozzájuk képest kockázatosabb tevékenységről van szó.

A bankszektor jövedelmezőségére további nyomást helyez az euró bevezetése:

egyrészt a bevételi marzs csökkenésén keresztül,

másrészt megfosztja a bankokat az euró–forint-konverzióból fakadó jutalékbevételektől,

emellett az eurózónához való csatlakozás erősíti a határon átnyúló versenyt.

A kevdező üzleti hatások hosszabb távon jelentkeznek, így a bankszektort mindez a költséghatékonyság növelésére kényszeríti.

Az OTP jól teljesít

A fentiek ellenére az OTP jól teljesít: az eurózóna részesedése a működésében a 2016-os 6%-ról mára 41%-ra nőtt, és a Luminor felvásárlásával tovább emelkedik. Év végéig megtörténik az oroszországi jelenlét felülvizsgálata. A bankcsoport tőkearányos megtérülése a 2016-os 15,4%-ról 21%-ra emelkedett, és elkötelezett a gazdasági felzárkózás, valamint a beruházások forrásainak biztosítása mellett. Ezt akkor tudja megtenni az OTP, ha sikerül fenntartania a teljesítményét. Erre egyébként nem lehet panasz Csányi Péter szerint:

ma az OTP-részvény az egyik legmagasabban értékelt európai bankpapír, az OTP pedig az egyik legpozitívabb kilátásokkal rendelkező európai bank.