Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója előadásában három témakörről beszélt: makrogazdasági kitekintést adott, majd a bankszektorról osztotta meg gondolatait, végül az OTP-ről ejtett szót. Mint elmondta, a befektetői találkozókon tízből nyolc kérdés a makrogazdasági helyzetre a gazdaságpolitikai intézkedésekre és a bank ezekkel kapcsolatos várakozásaira irányul.
Makrogazdasági kitekintés
A globális színtéren vége a boldog békeidőszaknak: kontinensünk az elmúlt évtizedben egy permakrízist él át, a gazdaság dominanciáját pedig a politika dominanciája, azon belül is az erőpolitika váltotta fel. A globális gazdasági folyamatokat egyre inkább az USA és Kína versengése határozza meg.
Magyarországon az új kormány valamelyest pozitívabb helyzetből kezdhette meg a kormányzást: 3,5 évnyi stagnálást követően megindult a gazdasági növekedés, az első félév +1,7%-ot mutatott. A fogyasztás az egyetlen motor, a beruházások tovább zsugorodnak, és az exportnövekedés is nagyon gyenge. A feldolgozóipar már mutat életjeleket, de ez csak a debreceni BMW-gyárnak, valamint a számítástechnikai és elektronikai ágazatban is csupán egy nagy szereplő kiemelkedésének köszönhető. A mezőgazdaságnak egyre inkább együtt kell élnie az aszályos időjárással, optimizmusra ad okot azonban az iparban, hogy a német gyártókapacitások egy részét hatékonysági okokból alacsonyabb bérszínvonalú országokba helyezik át, aminek hazánk is a haszonélvezője lehet. A fogyasztói bizalom tízéves csúcson van, a
vállalati szektor azonban egyelőre óvatos, és várja a piactorzító intézkedések kivezetését, valamint a felzárkózás újraindítására tett intézkedéseket.
Az euró bevezetésére az ország hosszú távú felzárkózásához szükséges eszközként kell tekinteni. Önmagában nem oldja meg a strukturális problémákat, de támogatja az ehhez szükséges fegyelmet, sikeres kiigazításra ad lehetőséget, ugyanakkor mellette szükség van a potenciális növekedés erősítésére is – hangsúlyozta Csányi Péter. Pozitív jel, hogy a források hatékonyabb elosztása javítja az erőforrás-allokációt, a csökkenő kamatkörnyezet pedig erősíti a beruházási kedvet.
A kormány döntési pont előtt áll, hiszen a jelenleg érvényben lévő gazdaságpolitika és szabályozás nem egyeztethető össze a piacbarát eurózónával
– hívta fel a figyelmet a vezérigazgató. Az OTP-nek vannak tapasztalatai saját piacairól az euró bevezetésével kapcsolatban, elég csak Bulgáriára és Horvátországra gondolni. Amennyiben hiteles a gazdaságpolitika, a tapasztalatok szerint jóval a csatlakozás előtt végbemegy a hozamkonvergencia. Magyarországon is erre játszanak a külföldi befektetők, de fenn kell tartani a bizalmat egy kiszámítható fiskális pályával; ellenkező esetben gyors állampapír-eladás és hozamemelkedés következhet be. A külföldi és a magyar befektetők is a hároméves konvergenciaprogramon fogják lemérni a kormányzati célok realitását és hitelességét. A 2029-es hiánycél teljesítéséhez mintegy 1,4 százalékpontos addicionális kiigazításra van még szükség.
A bankszektor készen áll, de...
Ahhoz, hogy a bankszektor el tudja látni gazdaságtámogató szerepét, igazságos teherviselésre és kiszámítható gazdaságpolitikai környezetre van szükség. Ez nem volt jellemző az elmúlt évtizedre:
mindössze két évben érte el a bankszektor megtérülése a befektetők által elvárt hozamszintet.
A magyar bankok versenyképességét rontó terhek egész Európában kiemelkedőek, és más iparágakhoz képest is magasak. Csányi prenztációja szerint a bankszektor kumulált szektoradója 2010 és 2026 között 2654 milliárd forint, egyéb terhekkel együtt pedig 5258 milliárd forint volt. A tavaly novemberben megemelte extraprofitadó miatt
Idén a bankszektor adóterhe magasabb, mint a társasági-adóbevétel, ezért mielőbb szükség lenne egy, a különadó-terhek csökkentéséről és kivezetéséről szóló terv felvázolására.
A bankszektor adóterhelését muszáj csökkenteni, a bankszektor megtérülését pedig más szektorokénál magasabb szintre kellene növelni, hiszen hozzájuk képest kockázatosabb tevékenységről van szó.
A bankszektor jövedelmezőségére további nyomást helyez az euró bevezetése:
- egyrészt a bevételi marzs csökkenésén keresztül,
- másrészt megfosztja a bankokat az euró–forint-konverzióból fakadó jutalékbevételektől,
- emellett az eurózónához való csatlakozás erősíti a határon átnyúló versenyt.
A kevdező üzleti hatások hosszabb távon jelentkeznek, így a bankszektort mindez a költséghatékonyság növelésére kényszeríti.
Az OTP jól teljesít
A fentiek ellenére az OTP jól teljesít: az eurózóna részesedése a működésében a 2016-os 6%-ról mára 41%-ra nőtt, és a Luminor felvásárlásával tovább emelkedik. Év végéig megtörténik az oroszországi jelenlét felülvizsgálata. A bankcsoport tőkearányos megtérülése a 2016-os 15,4%-ról 21%-ra emelkedett, és elkötelezett a gazdasági felzárkózás, valamint a beruházások forrásainak biztosítása mellett. Ezt akkor tudja megtenni az OTP, ha sikerül fenntartania a teljesítményét. Erre egyébként nem lehet panasz Csányi Péter szerint:
ma az OTP-részvény az egyik legmagasabban értékelt európai bankpapír, az OTP pedig az egyik legpozitívabb kilátásokkal rendelkező európai bank.
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