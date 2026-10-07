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A Volksbank még a nyáron függesztette fel Jürgen Neutgenst, és egy ügyvédi irodát bízott meg a kölni Pascha bordélyház számára a koronavírus-járvány idején nyújtott hitel körülményeinek kivizsgálásával.

A bank kedden közölte, hogy az átvizsgált hitelügyletek és üzleti kapcsolatok során

nem merült fel pénzügyi szabálytalanságra vagy kötelességszegésre utaló bizonyíték.

A pénzintézet ugyanakkor hozzátette, hogy a bizalmi kapcsolat és az elfogulatlan együttműködés szükséges alapja a jövőben már nem tartható fenn, ezért Neutgens távozik a bank vezetéséből.

Neutgens korábban az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el. Jogi képviselője a távozással kapcsolatban egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

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