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Gyökeresen átalakítják az amerikai bankok felügyeleti rendszerét
Bank

Gyökeresen átalakítják az amerikai bankok felügyeleti rendszerét

Portfolio
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A Federal Reserve gyökeresen átalakítja az amerikai bankok felügyeleti rendszerét, így a 12 regionális jegybankelnökre épülő modellt egy washingtoni központú, öt régióra építő új struktúra váltja fel – jelentette be Michelle Bowman, a Fed felügyeletért felelős alelnöke (címlapképünkön) a Reuters szerint.

Az átszervezés keretében öt új földrajzi felügyeleti körzetet hoznak létre, amelyeket egy-egy kinevezett regionális vezető irányít majd. A jelenlegi rendszerben a 12 regionális Fed-bank végzi és ellenőrzi a helyszíni vizsgálatokat az egyes körzetek jegybankelnökeinek felügyelete mellett. Az új modellben a regionális vezetők felelnek a teljes felügyeleti tevékenységért, bár a vizsgálatokat továbbra is a regionális bankok munkatársai végzik.

Bowman a Silicon Valley Bank összeomlását vizsgáló független jelentésre hivatkozott, amely megállapította, hogy a Fed ellenőrei késlekedtek a beavatkozással. Szerinte az eddigi struktúra elválasztotta egymástól a felelősséget és az elszámoltathatóságot. Emellett bírálta a felügyeleti munka során működő számos bizottság gyakorlatát is, amelyek szerinte lassították a döntéshozatalt és elmosták a felelősségi köröket. "

Ezek a bizottságok a gyakorlatban lehetőséget adtak a felelősség elhárítására, és eltántorították a vizsgálókat attól, hogy gyorsan és határozottan lépjenek fel az azonosított kockázatokkal szemben

– fogalmazott.

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Bowman 2025-ös kinevezése óta átfogó reformot hajt végre a Fed bankfelügyeleti rendszerében. Ennek során felügyeleti vezetőket cserélt le, csökkentette a létszámot, és új irányelveket adott ki arra vonatkozóan, hogy a vizsgálók milyen kérdésekre összpontosítsanak. Álláspontja szerint

az ellenőröknek elsősorban a bankok lényeges pénzügyi kockázataira kell fókuszálniuk, nem pedig a kisebb eljárási hiányosságokra.

Bowman azt is bejelentette, hogy a Fed még idén felülvizsgálja a szigorúbb szabályozási kategóriákat meghatározó eszközméret-küszöbértékeket. A tervek szerint nemcsak a fix dollárösszegben rögzített határértékeket aktualizálnák, hanem egy olyan mechanizmust is bevezetnének, amely ötévente automatikusan az inflációhoz és a gazdasági növekedéshez igazítja azokat. A bankszektor régóta panaszkodik arra, hogy az elavult küszöbértékek miatt olyan intézményekre is szigorúbb tőke-, likviditási és stresszteszt-követelmények vonatkoznak, amelyekre azokat eredetileg nem szánták.

Címlapkép forrása: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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