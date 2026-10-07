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Jelasity Radován: Populizmus vagy piacgazdaság? Ez itt a kérdés!
Bank

Jelasity Radován: Populizmus vagy piacgazdaság? Ez itt a kérdés!

Portfolio
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Magyarország fontos történelmi pillanathoz érkezett, a nagy kérdés: populizmus vagy piacgazdaság? Jelenleg mindannyian azt várjuk, merre fogunk elmozdulni. Az elmúlt időszakban állandó volt az újraosztás, megmondták a tutit, hová kell befektetni és hogyan kell hitelezni, ennek azonban vége kell, hogy legyen – mondta előadásában Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Budapest Economic Forumon.
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Jelasity Radován előadásában arról is beszélt, hogy

  • a bankszektorban az utóbbi három-négy évben egyedül a díjbevételek javultak, ez azonban a tranzakciós illeték megemelésének köszönhető. A nettó kamatbevételek stagnálnak a szektorban.
  • A költségek között a szektorális adók nőttek: az idei 1100 milliárd forint a teljes vállalati szektor társaságiadó-befizetésének felel meg. Ehhez képest eltörpül az, amit a szektor a személyi költségek lefaragásával meg tudna takarítani.
  • Extraprofitadóként 400 milliárd forint feletti összeget fizet be a bankszektor, annak ellenére, hogy a korábbi magas referenciakamatszinten képződött profit egyre kisebb. Vagyis minél alacsonyabb a profit, annál nagyobb az adóteher aránya.
  • A bankpiac effektív adóterhelése 2026-ban 45 százalékot tesz ki, így a bankárok büszkén mondhatják, hogy senki sem fizet annyi adót, mint a bankszektor.
  • A piaci szereplők racionálisan viselkednek egy nem racionális rendszerben: a hitelből vásárolt lakások aránya például az Otthon Start Program hatására megduplázódott, holott ezt a programot nem a bankok akarták.
  • A kamattámogatott vállalati hitelezés is azzal járt, hogy a „hitelezés az egekben van”, a beruházások viszont „a bányabéka feneke alatt” vannak.
  • A 2026-os választások esélyt adtak, de nem jelentenek garanciát. Bár a nemzetközi gazdaság kilátásai nem túl jók, a magyar gazdaságpolitikai fordulat megelőlegezett bizalmat vívott ki Magyarországgal szemben.
  • Az euró bevezetése új fejezetet nyit a magyar gazdaságban, de sokan nincsenek tudatában annak, hogy ez

az eddiginél sokkal gyorsabb szembenézést fog kikényszeríteni a gazdaság valós helyzetével.

Sokkal nagyobb ártranszparenciára, versenyre és erősebb piaci működésre lesz szükség, a támogatott hitelek jó részét pedig szépen lassan el lehet felejteni.

Címlapkép forrása: Portfolio

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