Kártérítést követel a Sberbank Europe jogutódja a horvát és szlovén Sberbank eladása kapcsán.

Több mint 309 millió euró vagyoni kártérítést követel az Európai Unió intézményeitől a korábbi Sberbank Europe jogutódja, az osztrák MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, mert álláspontja szerint a horvátországi és a szlovéniai Sberbankot

a 2022-es szanálás során valós értékénél jóval alacsonyabb áron adták el

- írta szerdán a horvát Index hírportál a szlovén Lider.si gazdasági portálra hivatkozva.

A MeSoFa a keresetekben a bankok értékelését és a korábbi tulajdonosnak megállapított ellenérték összegét vitatja. A társaság az Európai Parlamentet, az Európai Unió Tanácsát, az Európai Bizottságot, az Európai Központi Bankot és az Egységes Szanálási Testületet (SRB) perelte be.

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