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Még nem jött el a hitelezési fordulat a vállalkozásoknál, de 2027-től megindulhat a pénzeső
Bank

Még nem jött el a hitelezési fordulat a vállalkozásoknál, de 2027-től megindulhat a pénzeső

Portfolio
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Nem indult be a vállalati hitelpiacon az a dinamikus növekedés, amelyre sokan vártak, a beruházási hitelek iránti kereslet továbbra is visszafogott, miközben a forgóeszköz-finanszírozás jobban pörög – hangzott el a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciájának vállalati finanszírozási panelbeszélgetésén. A szereplők szerint a támogatott hiteleknek továbbra is van helyük, de célzottabban kellene őket használni, miközben a tőkefinanszírozás, az exportfinanszírozás és a garanciaintézmények szerepe is felértékelődik.

A vállalati finanszírozási piac helyzetéről és a következő évek lehetőségeiről beszélgettek a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján a banki, állami fejlesztési, exportfinanszírozási, garancia- és hitelbiztosítási piac vezető szereplői. A panelben részt vett Deme Géza, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója, Gerendás János, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója, Kiss Zalán, az EXIM Magyarország vezérigazgatója, Póka Valentin, a Coface országigazgatója, Szabó Levente, az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese, Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója, valamint Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

Még nem indult be a vállalati hitelpiac

Szabó Levente szerint a vállalati hitelpiacon egyelőre nem történt trendforduló: nem indult be az a dinamikus növekedés, amely évekkel ezelőtt a lakossági piacon már látható volt. A vállalati finanszírozásban továbbra is jelentős a kamattámogatott hitelek aránya,

a kkv-szegmensben mintegy 40 százalék,

amit szerinte célzottabban kellene eljuttatni a vállalkozásokhoz. A beruházási célú hitelek piaca limitált, sok beruházás van előkészítés alatt, de a hitelkérelmek lassabban érkeznek be. A forgóeszköz-finanszírozás ezzel szemben jobban pörög.

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Deme Géza szerint a hitelek mellett a tőkefinanszírozásnak is van helye. A tőkeinjekció azoknál a cégeknél segíthet, amelyek hagyományos banki termékekkel nem kiszolgálhatók. Az idei első félévben szépen nőtt a befektetett összeg Magyarországon, ugyanakkor 30 százalékkal kevesebb ügylet történt, vagyis a befektetők jobban válogatnak.

Póka Valentin arra hívta fel a figyelmet, hogy ma mintegy 26 ezer milliárd forint az az állomány, amelyet a vállalatok egymás között finanszíroznak, miközben a banki hitelállomány körülbelül 13 ezer milliárd forint. Vagyis a magyar vállalati szektor legnagyobb finanszírozói maguk a vállalatok.

A külföldi források nagy része ugyanakkor nem a kkv-szektorhoz, hanem a multinacionális vállalatok leányvállalataihoz jut el. Eközben három nagy magyar hitelbiztosító összesen körülbelül 8000 milliárd forintnyi vállalatközi követelést fedez, a fennmaradó rész azonban fedezetlen. Póka figyelmeztetett, hogy

újra megjelentek a káresemények, több ágazatban is láthatók a problémák, sok vállalat felélte a tartalékait.

Egy-egy 30-60 napos csúszás a beszállítókat is nehéz helyzetbe hozhatja, és a probléma továbbgyűrűzhet a szállítói láncban, később pedig a banki hiteleknél is megjelenhet.

Átvilágítás és új működési modell az MFB-nél

Gerendás János arról beszélt, hogy június óta jelentős változások zajlottak az MFB-nél. Sikerült teljesíteni az RRF-feltételeket, lezajlott a 600 milliárd forintos tőkeemelés, és több mint 600 ügylet, illetve közel 80 tőkealap átvilágítása is megtörtént vagy folyamatban van. A pénzügyi átvilágítás lezárult, jelenleg az értékelés zajlik, többek között arról, kell-e értékvesztést elszámolni. Az MFB portfóliójában jelentős koncentráció látható néhány korábbi kormányközeli üzleti körnél, ezek kockázata nehezen számszerűsíthető. A bank a tőkehelyzetének megóvásához szükséges lépéseken dolgozik.

A jelenlegi kohéziós termékekből még sok elérhető, több mint 200 milliárd forintos keretösszeggel. A tőkeemelés felhasználása az uniós megállapodásnak megfelelően több pilléren keresztül történhet:

  • kkv- és startup-kockázatitőke-finanszírozás,
  • új kkv-versenyképességi program,
  • megfizethető lakhatási és kollégiumi program, valamint
  • az EIB-vel közös társfinanszírozás is szerepel a tervekben.

Az MFB új működési modellt szeretne kialakítani, a pénzügyi szektorral a lehető legszélesebb partnerségben. Az RRF-program öt évig tart majd, az első programok indítása 2027 elején várható.

Az EXIM visszatérne az exporttámogatási fókuszhoz

Kiss Zalán elmondta, hogy az EXIM is átvilágította az elmúlt 4-5 év tevékenységét. A vizsgált időszakban a portfólió megtöbbszöröződött, ugyanakkor a kifejezett exporttámogatás aránya ezen belül nagyot csökkent.

A cél most az, hogy az EXIM visszatérjen az exporttámogatáshoz mint fő célhoz.

A jelenleg futó Demján Programon belül még körülbelül 100 milliárd forint elérhető négy célra, a program év végéig tart. Az igénylések alapján nem biztos, hogy a teljes keret kifut, ezért kisebb módosításokon gondolkodnak, különösen a beruházási programláb vonzóbbá tétele érdekében.

Az EXIM 2027 elején új termékkel jelenne meg, az export erősítésének céljával. Kiss Zalán szerint nagy egyedi beruházásokra, akár gigaberuházásokra is szükség van, és fontos a bankrendszerben lévő jelentős likviditás kihelyezése is.

A Széchenyi Kártya Programnak is alkalmazkodnia kell

Végh Richárd bemutatta, hogy a Széchenyi Kártya Program kkv-k számára elérhető, államilag támogatott, de piaci logikájú hitelprogram. Olyan vállalkozások jutnak forráshoz, amelyek bankképesek és megfelelnek a piaci kritériumoknak. A portfólió mintegy 80 százaléka mögött állami intézményi kezességvállalás is megjelenik, így a kisebb vállalkozások is bankok által hitelezhetővé válnak. Az ügyfelek 70 százaléka mikrovállalkozás, 24 százaléka kisvállalkozás, és mindössze 6 százaléka középvállalkozás. A teljes nominális volumen nagyjából 5000 milliárd forint.

Végh Richárd szerint ennek a programnak is alkalmazkodnia kell a megváltozott piaci környezethez. A 2020 utáni válságévek után

most konszolidáció, kamatcsökkenés, európai konvergencia és növekvő piaci bizalom látszik.

A program már meg is tette az első lépéseket a kamatok terén, a jövőben pedig az állami garancia opcionálissá válik, és a hitelnyújtó kereskedelmi bank döntésén múlik majd.

Végh rámutatott, hogy a magyar kkv-knak több betétjük van, mint hitelük, a hitelpenetráció túl alacsony. Ennek növelése termelékenységjavulást eredményezhetne, de ehhez bankképes, innovatív projektekre, vállalkozásfejlesztésre és edukációra is szükség van.

Jó állapotban van a hitelállomány, de vannak felhők az égen

Szabó István Attila úgy véli: a magyar vállalati hitelpiac ma jó formában van, de vannak felhők az égen. A nem teljesítő hitelek aránya a 2025 év végi és a 2026 első negyedéves adatok alapján 3,2 százalék körül állt be, ami nagyjából megfelel az uniós átlagnak. A Covid-időszakban ez még 16-18 százalék környékén volt, ahonnan jelentős javulás történt.

Ugyanakkor a "stage 2", vagyis még nem default-állapotú, de már jelentősen problémás hitelek aránya 23 százalék, ami nagyon magas. A Garantiqa jelenleg mintegy 4000 milliárd forintnyi kkv-hitelt támaszt meg garanciával, ezért különösen releváns, mi látszik a portfóliójukban. Szabó István Attila a makrogazdasági várakozások alapján további portfóliójavulásra számít, de hozzátette, hogy ezek a Magyar Nemzeti Bank által megfogalmazott, optimista előrejelzésekre alapoznak.

Támogatott hitelek: inkább beruházásra, mint likviditásra

Szabó Levente szerint szükség van támogatott hitelekre, de a jelenlegi arányok túl magasak: a kkv-szegmensben 40 százalék, az agráriumban mintegy 60 százalék a támogatott hitelek aránya. Ha a piaci kamatszint lejjebb menne, az önmagában is segítené a vállalkozásokat.

Szerinte a támogatott hiteleket inkább beruházási célokra kellene adni, kevésbé forgóeszköz- és likviditási célokra.

Ez utóbbi a Covid alatt még indokolható volt, ma már kevésbé.

Az exportorientált cégek számára ma már természetes, hogy euróban vesznek fel hitelt. Szabó Levente szerint jelentős üzleti lehetőség az EXIM- és MFB-források refinanszírozott közvetítése, akár kereskedelmi banki termékekkel kiegészítve. Amely kereskedelmi bank ebben nem lesz elég aktív, piacot fog veszíteni.

Deme Géza a tőkefinanszírozás kapcsán az árfolyamhatásokról is beszélt. Mint mondta, az általuk finanszírozott cégek sokszor euróban és dollárban terveznek, ezért a forinterősödés jelentősen befolyásolhatja a profitvárakozásaikat. Rövid távon az erős forint mérsékelheti az exportáló vagy devizabevétellel kalkuláló cégek eredményvárakozásait, de amikor egy innovatív vállalkozás üzleti modellje bejön, a profitnövekedés akkora lehet, hogy azt az árfolyamhatás önmagában nem teszi tönkre.

2027-től jöhet nagyobb lendület

Szabó Levente úgy látja, a vállalati oldalon enyhe romlás érzékelhető, de a helyzet nem rossz. A középtávú portfólióminőséget szerinte elsősorban az határozza meg, milyen gyorsan történik meg a gazdaság egészének irányváltása, meddig kell kivárniuk a vállalatoknak, és mikor tudnak újra beruházni, bővíteni, exportálni. Az MBH üzleti vezérigazgató-helyettese szerint

2027 második felében már beáramolhatnak az uniós pénzek a gazdaságba,

a kkv-k is forráshoz juthatnak, ami az egész gazdaságra pozitívan hathat. Az idei évre 1,7 százalékos, jövőre pedig 2,5 százalékos vagy afölötti GDP-növekedést is reálisnak nevezett.

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