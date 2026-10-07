Putyin új csodafegyvere túlságosan népszerű lett: a bankok lázadnak, a lakosság ellenáll

A központi bank alelnöke, Zulfija Kahrumanova elmondta, hogy mindössze 60 ezer számlanyitásra számítottak, ehhez képest
egyetlen hónap alatt közel négyszer annyi számla jött létre.
A vállalati szegmensben is mutatkozik érdeklődés, hiszen az ország második legnagyobb bankja, a VTB szerint több mint 1500 vállalati ügyfél jelezte már a készségét digitálisrubel-számla nyitására.
A digitális rubel a kereskedelmi bankok által kibocsátott elektronikus pénztől eltérően közvetlen követelést testesít meg a jegybankkal szemben. Támogatói szerint a rendszer megnehezíti az adóelkerülést, biztosítja a szociális juttatások célzott felhasználását, és átláthatóbbá teszi az állami beszerzéseket.
Oroszország az ukrajnai konfliktus nyomán bevezetett nyugati szankciók hatására gyorsította fel a digitális rubel fejlesztését. A korlátozások nemcsak a nyugati pénzügyi rendszer egyes elemeitől vágták el az országot, hanem a fő kereskedelmi partnerekkel, Kínával és Indiával folytatott fizetési forgalmat is megnehezítették. Egy a nyugati hatóságoktól független digitális fizetési rendszer idővel kiválthatná a szankciók óta kiépített közvetítői hálózatokat, és a BRICS-tagállamok nemzeti digitális valutáit is összekapcsolhatná.
A projekt ugyanakkor nem mentes a feszültségektől. A digitális szolgáltatásokba jelentős összegeket fektető kereskedelmi bankok egy része ellenzi a kezdeményezést. A Sberbank vezérigazgatója, German Gref nyíltan bírálta a projektet, mondván, a bankok már most is korszerű digitális fizetési megoldásokat biztosítanak a belföldi forgalomban. Putyin elnök múlt hónapban utasította a pénzügyi hatóságokat, hogy érthetőbben magyarázzák el az elektronikus fizetések és a digitális rubel közötti eltéréseket, mivel a lakosság többsége egyelőre nem látja a különbséget a két megoldás között.
A pénzügyminisztérium és a jegybank közlése szerint önkéntes alapon már megkezdték egyes munkavállalók bérének digitális rubelben történő kifizetését, a közvélemény-kutatások szerint azonban az oroszok többsége egyelőre elutasítja, hogy a fizetését ebben a formában kapja meg.
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