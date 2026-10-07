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Bank

"Sehol nem láttam még ilyet, mint itt Magyarországon" - Gazdaságpolitikai fordulatot sürgetnek a bankvezérek

Gyors összefoglaló
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Javult a párbeszéd a kormány és a bankszektor között a kormányváltás óta, de a bankvezetők szerint a valódi fordulathoz a különadók csökkentésére, a piaci hitelek dominanciájának a visszaállítására és a jogbiztonság helyreállítására volna szükség (lásd a kamatstop erősen vitatható fenntartását), aminek egyelőre nem látszódnak a konkrét eredményei. A szerdai Budapest Economic Forum bankvezéri kerekasztal-beszélgetésének a fő üzenete szerint a bankokra rakott terhek nemcsak a hitelezést fékezik, hanem az eurózónás felkészüléssel is összeegyeztethetetlenek. A szektor vezetői a piaci működési mechanizmusok erősítését, a hatékonyság (euróbevezetés által is kikényszerített) javítását és az AI tudatos alkalmazását tartják a következő évek kulcskérdéseinek.

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– mondta Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója arra a kérdésre, javult-e a kormány és a bankok kapcsolata április óta. Hogy mennyire eredményesek ezek a tárgyalások, arról egyelőre nem nyilatkozott. A bankolás az elmúlt 15 évben 144 százalékkal drágult Magyarországon, sehol máshol nem emelkedtek ilyen mértékben a költségek – hívta fel a figyelmet.

Jelasity Radován
Magyar Bankszövetség, Erste Bank, elnök, elnök-vezérigazgató
Jelasity Radován 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Kiemelkedő szakmai pályafutása
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Jogbiztonságot és jogérvényesíthetőséget kérnék, valamint azt, hogy a politika ne írja felül a polgári jogi szerződéseket. Jelenleg például érvényben van a kamatstop, ennek ellenpéldájaként – említette Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese arra a kérdésre, mit kívánna az új kormánytól.

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Sehol máshol nem láttam még ennyi tétellel tarkított eredménykimutatást, mint itt, a magyar bankszektorban.

Ez nagy kreativitásról árulkodik, egyúttal viszont ahhoz hasonlítható, mint amikor valaki teletömi magát fejfájáscsillapítókkal, ám ezzel szívproblémákat okoz magának. Nagy szükség lenne a különadók csökkentésére – mondta Luigi Fuzio, a CIB Bank idén kinevezett elnök-vezérigazgatója.

Az elhangzottak mellett az üzleti alapú döntések lehetőségét is meg kellene teremteni; példaként az ATM-hálózat működtetését említette Ginzer Ildikó, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

Minden forint, amelyet az állam a bankoknál hagy, 10-11 forintnyi új hitelt jelentene a gazdaság számára. Az extraprofitadó és a kamattámogatott programok egyidejű alkalmazása helyett hatékonyabb lenne, ha a kormány a bankokra hagyná a gazdaság piaci finanszírozását. A heteken belül megjelenő új költségvetésnek már egyértelmű jeleit kellene mutatnia ennek – mondta Peter Roebben, a K&H Bank vezérigazgatója.

Peter Roebben
K&H Csoport, vezérigazgató
1991-ben kezdte szakmai útját a KBC-nél, és a Csoporton belül nemzetközi karriert futott be. Különböző vezetői pozíciókat töltött be a KBC-nél Londonban, Madridban, Párizsban és a CSOB-nál Prágában. 2
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Vissza tud-e térni a tisztán piaci működéshez a bankszektor?

Luigi Fuzio szerint a gazdaságpolitikai és üzleti környezet kiszámíthatóságára van szükség, ami a bankszektor hatékony működésének feltétele.

Ginzer Ildikó emlékeztetett: a támogatott hitelek aránya meghaladja a 30 százalékot a vállalati szektorban, az agrárszektorban pedig a 60 százalékot is. Ezek a számok nagyon magasak, ugyanakkor azzal nem ért egyet, hogy a bankszektor elfelejtett volna piaci alapon működni.

Nem fekete-fehér a helyzet, hiszen a bankszektor profitált is az állami programokból, miközben egyébként nem felejtett el piaci alapon működni,

javította saját költséghatékonyságát, és rendkívüli rugalmasságot mutatott a különböző programok megvalósításában. Ekkora komplexitás mellett kész csoda, hogy nem lettek nagyobb működési problémái a bankszektornak - mondta Peter Roebben.

Ha a kormány komolyan gondolja az eurócsatlakozást a 2030-as évek elejére, akkor ki kell vezetnie a speciális intézkedéseket is. A bankszektor annak örülne, ha a terhek nagy részét már jövőre kivezetnék, de az egyértelmű, hogy 2030-ra el kell tűnniük az újraelosztás meglévő torzító eszközeinek – fogalmazta meg véleményét Bencsik László.

Bencsik László
OTP Bank, vezérigazgató-helyettes
Bencsik László a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdál-kodástudományi karán diplomázott 1996-ban. A franciaországi INSEAD Business School Programján 1999-ben szerzett Master of Business Admini
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Mit hoz az euró bevezetése a bankoknak?

Az OTP-nek Bulgáriában és Horvátországban is van tapasztalata erről, igaz, mindkét ország speciális. Bulgáriában az euróbevezetés banki marzsokra gyakorolt hatása minimális volt, az üzleti aktivitásra viszont jelentős, pozitív hatást gyakorolt. Horvátországban a hitelek fele eleve euróban volt már. Az euróbevezetés szerinte akkora részt hasíthat ki a bankok kamateredményéből, mint amennyit ma az extraadók jelentenek;

ebből is látható, hogy ezek a terhek inkompatibilisek az eurózónatagsággal

– mondta Bencsik László.

A marzsokra nyilván csökkentő hatással lesz az euróbevezetés, de a teljes eredményre gyakorolt hatása akár pozitív is lehet a kockázati felárak csökkenésének és a volumenek növekedésének köszönhetően. Költségcsökkentésre biztosan szükség lesz a bankszektorban, de Luigi Fuzio szerint nem olyan nagy mértékűre. Az euró bevezetésére lehetőségként tekintenek.

Az euró bevezetése után a négymilliós Horvátországban több lakossági hitelt folyósítottak, mint Magyarországon. „Okos emberek más pénzével keresnek pénzt, a bankoktól vesznek fel hitelt, nálunk viszont a hitel még mindig a szégyen kategóriája. Úgy látszik, 200 év után sem tanultuk meg, amit Széchenyi mondott nekünk” – fogalmazott Jelasity Radován.

Az euróbevezetés önmagában nem produkál növekedést, a bevezetés érdekében tett gazdaságpolitikai intézkedések azonban növelik a versenyképességet – mondta Peter Roebben.

Újra 50 százalék feletti külföldi tulajdonban lehet a bankszektor?

Az OTP organikusan nő, mindent megteszünk tehát, hogy ne így legyen – reagált némi humorral Bencsik László. Oroszországból évek óta nem tud osztalékot kihozni a bank, a balti országokban viszont terjeszkedni akar, aminek nyilvánvalóan van áthallása az orosz jelenléttel, hiszen ez érzékeny kérdés a balti piac számára.

Kérdéssel válaszolnék: számít ez? Csehországban 100 százalékban külföldi tulajdonban vannak a bankok, és szeretném, ha úgy működnénk, mint a cseh bankrendszer – mondta Peter Roebben. A kérdés tehát másodlagos a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából.

Kérdés, mire gyúrunk: az legyen a cél, hogy kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk legyen, vagy inkább egy hatékony bankrendszert szeretnénk. Az Erste akár vásárlással is bővülhet, opportunista módon igyekszik minden racionális felvásárlási lehetőségre lecsapni – mondta Jelasity Radován.

Az Intesa Sanpaolo lehetőséget lát Magyarországban, hiszen kedvező irányban változik az üzleti környezet. A legfontosabb az ügyfélkiszolgálás, és nem az, hogy milyen nemzetiségű a tulajdonos – vélte Luigi Fuzio.

Luigi Fuzio
CIB Bank, elnök-vezérigazgató
Luigi Fuzio 2026 júniusában érkezett a CIB Bank élére az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia vezérigazgatói posztjáról, ahol három évet töltött. Fuzio 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz, a
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Ginzer Ildikó szerint is az érdekli a legkevésbé az ügyfeleket, hogy milyen tulajdonban van a bankjuk.

AI-ügynökök látják el az alapvető banki funkciókat is 5 év múlva?

Az AI más digitális technológiákhoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a bankszektor túlzott költségemelkedés nélkül növekedhessen. Itt az idő arra, hogy megmutatkozzon, hogyan tud az AI költséget csökkenteni és bevételt növelni, de nem fogja átalakítani a teljes értékláncot és a banki működést Peter Roebben szerint.

Az AI-nak a „gépházban” kell nagyot teljesítenie, az ügyfélkapcsolatokban és a tanácsadásban azonban Luigi Fuzio szerint meg kell maradniuk a személyes kapcsolatoknak.

Az unalmas, ismétlődő, monoton feladatokat kell az AI-ra bízni, ami érdekesebbé teheti az emberi munkát, hiszen nekünk marad a kreativitás, persze ez nem könnyű – mondta Jelasity Radován. Az embereink most már többet hallucinálnak, mint az AI, és még meg is magyarázzák – mondta humorosan az elnök-vezérigazgató.

Az igazán nagy változást abban hozhatja az AI, hogy miként fognak az ügyfelek bankolni. Ha az összes bankügyet elintézi, akkor ez azzal fenyegeti a bankokat, hogy eltűnnek a közvetlen ügyfélkapcsolataik - figyelmeztett Bencsik László.

Nem feltétlenül az a cél, hogy end-to-end AI-megoldások legyenek a bankszektorban.

Majdnem biztos azonban, hogy szinte minden banki funkcióban lesz AI-támogatás, és át fogja szőni a banki működést, sőt azt is, ahogy magáról az AI-ról gondolkodunk – vélte Ginzer Ildikó.

Ginzer Ildikó
MBH Bank, vezérigazgató-helyettes
Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszektor
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