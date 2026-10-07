Teljesen kiszáll a holland állam az egykor Magyarországot is megjárt bankból?

A holland állam újabb értékesítési programot indít az ABN Amro bankban meglévő részesedésének csökkentésére, amellyel a jelenlegi 20,7 százalékos tulajdoni hányadát 10,5 százalékra kívánja mérsékelni - írja a Reuters.

Az ABN Amro közleménye szerint ez már az ötödik értékesítési program, amelynek keretében az NLFI állami befektetési társaság letéti igazolásokat értékesít a nyílt piacon. A korábbi program csaknem egy évig tartott, most

az eladás addig folytatódik, amíg a tervezett maximális mennyiséget értékesítik.

A holland állam a 2008-as pénzügyi válság idején államosított bankban a 2015-ös amszterdami tőzsdei bevezetés óta fokozatosan csökkenti a részesedését. A befektetők egy magánalapítvány által kibocsátott letéti igazolásokat vásárolnak, amelyek lényegében ugyanazokat a gazdasági jogokat biztosítják, mint a törzsrészvények. A konstrukció a privatizáció részeként jött létre, és egyben felvásárlás elleni védelmi eszközként is szolgál, mivel lehetővé teszi az alapítvány számára, hogy egy ellenséges felvásárlási ajánlat esetén ideiglenesen korlátozza a szavazati jogokat.

A bank közölte, hogy az NLFI-vel kötött együttműködési megállapodás – amely az állam számára bizonyos tájékoztatási jogokat biztosít – automatikusan megszűnik, amint a kormányzati részesedés 10 százalék alá csökken. Marguerite Bérard vezérigazgató korábban már jelezte, hogy

üdvözölné a bank teljes magántulajdonba történő visszatérését.

Az NLFI a Reuters megkeresésére nem kívánta kommentálni az esetleges további részvényeladások ütemezését, valamint azt sem, hogy a jövőben felmerülhet-e zárt körű értékesítés a nyílt piaci tranzakciók helyett.

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