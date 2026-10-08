Amerikában menne tőzsdére a Revolut a vezérigazgató szerint

A Revolut az Egyesült Államokban lépne tőzsdére, amennyiben az elsődleges tőzsdei bevezetés mellett dönt az európai neobank – jelentette ki Nik Sztoronszkij, a társaság vezérigazgatója a Bloomberg TV-nek adott interjújában.

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A Revolut alapítója a Reuters beszámolója szerint elmondta:

a vállalat "dominálni" kívánja az amerikai piacot,

a teljes körű banki engedély megszerzését követően pedig hitelkártyákkal és hitelekkel tervezi bővíteni szolgáltatásait. A cég szeptemberben kapott előzetes jóváhagyást az Egyesült Államokban egy országos banklicencre, miután az év elején már brit és francia engedélyt is szerzett.

A Revolut mára Európa legértékesebb startupjává nőtte ki magát,

a bő egy évtizede, kedvező devizaváltási díjakkal indult fintech-vállalat magántőke-piaci cégértéke ugyanis elérte a 115 milliárd dollárt. Ez meghaladja a brit Barclays és a francia Société Générale piaci kapitalizációját is.

Sztoronszkij korábban a francia Les Echos napilapnak még kettős, New York-i és londoni tőzsdei bevezetésről beszélt, a mostani nyilatkozat alapján azonban az amerikai tőzsde élvez elsőbbséget.

A tőzsdei debütálás a sajtóértesülések szerint legkorábban 2028-ban várható, ám ez a piaci körülményektől is függ.

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