21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Amerikában menne tőzsdére a Revolut a vezérigazgató szerint
Bank

Amerikában menne tőzsdére a Revolut a vezérigazgató szerint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Revolut az Egyesült Államokban lépne tőzsdére, amennyiben az elsődleges tőzsdei bevezetés mellett dönt az európai neobank – jelentette ki Nik Sztoronszkij, a társaság vezérigazgatója a Bloomberg TV-nek adott interjújában.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Revolut alapítója a Reuters beszámolója szerint elmondta:

a vállalat "dominálni" kívánja az amerikai piacot,

a teljes körű banki engedély megszerzését követően pedig hitelkártyákkal és hitelekkel tervezi bővíteni szolgáltatásait. A cég szeptemberben kapott előzetes jóváhagyást az Egyesült Államokban egy országos banklicencre, miután az év elején már brit és francia engedélyt is szerzett.

Kapcsolódó cikkünk

Bankot vesz a Revolut, új piacra törnek be

Nagy dobásra készül a Revolut, két tőzsdére is bevezethetik a részvényeit

A Revolut mára Európa legértékesebb startupjává nőtte ki magát,

Még több Bank

Méregdrágák lettek a lakáshitelek Amerikában, a magyarokat irigyelhetik az ottani lakásvásárlók

Megbeszéli az olasz kormány a bankokkal és az energiacégekkel, hogy mekkora különadót fizessenek

Egy nullával nagyobb fizetést kapott a magyar férfi - Amit tett vele, abban nem lett végül köszönet

a bő egy évtizede, kedvező devizaváltási díjakkal indult fintech-vállalat magántőke-piaci cégértéke ugyanis elérte a 115 milliárd dollárt. Ez meghaladja a brit Barclays és a francia Société Générale piaci kapitalizációját is.

Kapcsolódó cikkünk

Több európai nagybankot is lehagyott mára a Revolut, de van egy-két óriási hiányossága

Sztoronszkij korábban a francia Les Echos napilapnak még kettős, New York-i és londoni tőzsdei bevezetésről beszélt, a mostani nyilatkozat alapján azonban az amerikai tőzsde élvez elsőbbséget.

A tőzsdei debütálás a sajtóértesülések szerint legkorábban 2028-ban várható, ám ez a piaci körülményektől is függ.

Kapcsolódó cikkünk

Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Esnek a részvények Amerikában, drágul az olaj
Egy nullával nagyobb fizetést kapott a magyar férfi - Amit tett vele, abban nem lett végül köszönet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility