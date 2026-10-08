Egy nullával nagyobb fizetést kapott a magyar férfi - Amit tett vele, abban nem lett végül köszönet

Vádat emelt a Szolnoki Járási Ügyészség egy 26 éves szolnoki férfi ellen, aki elköltötte a munkáltatójától tévesen kapott többletfizetést - közölte a vádhatóság csütörtökön az MTI-vel.

A Szolnoki Járási Ügyészség

jogtalan elsajátítás vétsége miatt emelt vádat a férfival szemben.



A vádirat szerint a férfi 2025. július 1-től állt munkaviszonyban a kft.-vel. Munkabérét - rendelkezése alapján - a cég minden hónapban élettársának folyószámlájára utalta. A 2025. szeptemberi bérét szintén erre a számlára utalták, de tévedésből 193 820 forint helyett 1 933 820 forintot.

A férfi a többletpénzből három nap alatt 1 millió 300 ezer forintot el is költött, majd

a hónap végéig a teljes összeget felélte.

A kft. képviselője hiába hívta fel a figyelmét a téves átutalásra és a visszafizetési kötelezettségre, annak a vádlott már nem tudott eleget tenni - írták.

A munkáltatóval ezután megállapodtak abban, hogy a férfi részletekben visszafizeti a neki tévesen átutalt pénzt. Az első részletet még le tudták vonni a munkabéréből, azonban további törlesztés nem történt. A férfi a fennmaradó 1 millió 665 ezer forintot nem fizette vissza, 2025. október 17-étől a munkahelyén nem jelent meg.

Az ügyészség a férfira pénzbüntetés kiszabását indítványozza, valamint azt, hogy

a kft-nek a fennmaradó összeget - annak kamataival együtt - fizesse meg.

Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog ítéletet hozni - szerepel a közleményben.

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