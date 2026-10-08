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Egymásra mutogat a hatóság és a Revolut az adatszivárgási incidens miatt
Bank

Egymásra mutogat a hatóság és a Revolut az adatszivárgási incidens miatt

Portfolio
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A Revolut állja az érintett ügyfelek személyi okmányainak cseréjével járó költségeket, miután a londoni székhelyű digitális bank hackerek megtévesztő megkeresésére több száz ügyfél személyes adatait kiadta – közölte a cég nyugat-európai vezérigazgatója a Reuters beszámolója szerint.
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Európa legértékesebb fintech-startupja tavaly ismerte el, hogy egy olasz rendőrségi e-mail-címről érkező, hitelesnek tűnő adatkérésre válaszul ügyféladatokat juttatott el bűnözőknek, akik korábban átvették az irányítást az olasz hatóság levelezőrendszere felett.

Az incidens 680 ügyfelet érintett.

Béatrice Cossa-Dumurgier, a Revolut nyugat-európai vezérigazgatója a BFM TV-nek adott interjújában kijelentette, hogy a cég nem fizet váltságdíjat a hackereknek. A Revolut korábban közölte, hogy váltságdíj-követelést nem is kapott.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szeptember 30-án a parlament előtt elmondta, hogy az adatkérés a calabriai Reggio Calabria rendőrségének levelezőrendszeréből származott, de egy korábban soha nem használt e-mail-címről érkezett. A miniszter szerint a Revolut minimális ellenőrzéssel is felismerhette és kiszűrhette volna a hamis megkeresést.

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A Revolut nem kívánta kommentálni a belügyminiszter nyilatkozatát. Cossa-Dumurgier ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az állami szervek olykor maguk jelentik a "leggyengébb láncszemet" a rendszerben, és hangsúlyozta, hogy a Revolut saját informatikai rendszereit nem törték fel.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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