Figyelmeztet a befolyásos döntéshozó: olyan lépésre készül az európai jegybank, ami súlyosan visszaüthet

Pierre Wunsch, az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja és a belga jegybank elnöke élesen bírálta azt a felvetést, amellyel a kereskedelmi bankokra magasabb kötelező tartalékrátát vetnének ki. Szerinte ez veszélyeztetné a jegybanki műveletek hitelességét, és akár a fiskális politika területére is átcsúsztathatná a jegybankot.

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Az EKB döntéshozói jelenleg arról vitáznak, hogy

a kereskedelmi bankoknak a többletlikviditásuk nagyobb részét kellene-e kamatmentes számlán tartaniuk.

A javaslat egyrészt az EKB saját pénzügyi veszteségeinek mérséklését célozza, másrészt a finanszírozási feltételek szigorítását szolgálná a magas infláció időszakában. Wunsch egy brüsszeli konferencián úgy fogalmazott, hogy

a magasabb kötelező tartalékráta melletti érveket nem tartja meggyőzőnek.

A háttérben az áll, hogy az EKB a pandémiát megelőző évtizedben, a nullaközeli kamatkörnyezetben kötvényvásárlási programjaival több ezer milliárd eurónyi többletlikviditást teremtett. Ezt a pénzt a kereskedelmi bankok a jegybanknál vezetett számláikra helyezik el, amelyre az EKB-nak most jelentős kamatot kell fizetnie. A veszteségek különösen a német Bundesbankot sújtják, amely felfüggesztette a szövetségi költségvetésbe történő osztalékfizetést, és ez várhatóan a következő évtizedig nem is indul újra.

Wunsch figyelmeztetett, hogy ha a cél a jegybanki veszteségek csökkentése, akkor a kötelező tartalékráta emelése kvázifiskális eszközzé válna, a fiskális politika pedig jellemzően nem a jegybank feladata. Hozzátette, amennyiben a bankokat most nagyobb teherrel sújtják ezen jövedelmeik után, a jövőben kevésbé lesznek hajlandók részt venni egy esetleges újabb kötvényvásárlási programban, ami alááshatja a jegybanki műveletek hitelességét.

A kötelező tartalékráta kérdése az EKB kamatemelési ciklusa során került előtérbe, mivel a pénzügyi rendszerben továbbra is több mint 2100 milliárd euró többletlikviditás van jelen, ami a kamatemelésekkel párhuzamosan jelentősen növeli a nemzeti jegybankok kamatkiadásait.

Forrás: Reuters

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