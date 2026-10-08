Megbeszéli az olasz kormány a bankokkal és az energiacégekkel, hogy mekkora különadót fizessenek

Az olasz kormány bankokkal és energiavállalatokkal tárgyal arról, hogy a szektor szereplői milyen mértékben járulhatnának hozzá az államháztartás bevételeihez. Várhatóan a jövő héten mutatják be a 2027-es költségvetést - írja a Reuters.

Maurizio Leo, az olasz pénzügyminisztérium államtitkára megerősítette, hogy folyamatos a párbeszéd az érintett szektorokkal. Leo, aki Giorgia Meloni miniszterelnök (címlapképünkün) Olasz Testvérek pártjának tagja, hangsúlyozta, hogy a kormány együttműködő megközelítést kíván alkalmazni. "

Nem akarunk senkit bántani

– fogalmazott, elsősorban a bankokra utalva. Hozzátette,

mivel tavaly is sikerült önkéntes hozzájárulást elérni, idén is hasonló megoldásra törekednek.

Meloni a jövő évi parlamenti választások előtti utolsó költségvetésében a középosztály adócsökkentését szeretné finanszírozni, ami nem könnyű feladat a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az emelkedő energiaárak fűtik az inflációt, nőnek az államadósság finanszírozási költségei, az olasz államadósság-ráta pedig várhatóan idén meghaladja a görögöt, így az euróövezetben a legmagasabbá válik.

A koalíciós partner Liga párt szerint a bankoknak akár 3 milliárd euróval is hozzá kellene járulniuk a költségvetéshez.

Ez az összeg azon mintegy 12 milliárd eurón felül értendő, amelyet a kormány az idei büdzsében elfogadott intézkedéscsomaggal – köztük az IRAP regionális iparűzési adó magasabb sávjának bevezetésével – már amúgy is be kíván szedni a bankoktól és a biztosítóktól 2028-ig.

Az energiaszektorban az állami ellenőrzésű Eni és más nagyvállalatok

a múlt héten önként vállalt üzemanyag-ársapkákat jelentettek be,

amivel láthatóan meg akarják előzni egy esetleges extraprofitadó bevezetését.

A helyzetet bonyolítja, hogy Németország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Lengyelország és Ausztria pénzügyminiszterei uniós szintű extraprofitadót szorgalmaznak az energiavállalatok számára, arra hivatkozva, hogy Európa az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával néz szembe. Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter ugyanakkor nem zárta ki, hogy Olaszország az uniós kezdeményezést meg nem várva saját extraprofitadót vezessen be.

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