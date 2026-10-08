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Méregdrágák lettek a lakáshitelek Amerikában, a magyarokat irigyelhetik az ottani lakásvásárlók
Bank

Méregdrágák lettek a lakáshitelek Amerikában, a magyarokat irigyelhetik az ottani lakásvásárlók

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Az Egyesült Államokban közel hároméves csúcsra, 7,4%-ra ugrott a 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata, miközben az inflációs aggodalmak tovább hajtják felfelé az államkötvény-hozamokat - írja a Reuters. Magyarországon a végig fix kamatozású piaci lakáshitelek ezzel szemben átlagkamata 6,7%, pedig az árazás során mindkét országban meghatározó 10 éves állampapírhozam nálunk 5,7% körül mozog, vagyis közel fél százalékponttal magasabb a jelenlegi amerikainál.

A Freddie Mac jelzálog-finanszírozó intézet csütörtöki adatai szerint

a 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata elérte a 7,40 százalékot,

ami 2023 novembere óta a legmagasabb értéknek számít. Ez az előző heti 7,28 százalékhoz képest érdemi emelkedést jelent.

A kamatok emelkedése mögött az amerikai–izraeli–iráni konfliktus áll, amely az energiaárak növekedésén keresztül gerjeszti az inflációt, és felfelé nyomja a hosszú lejáratú állampapír-hozamokat. Az irányadó 10 éves amerikai államkötvény hozama – amelyhez a jelzáloghitel-kamatok szorosan igazodnak – 24 éves csúcsra emelkedett.

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A 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az iráni háború február végi kitörése óta összesen 142 bázisponttal nőtt, ami jelentős terhet ró az amerikai ingatlanpiacra és a hitelfelvevőkre egyaránt.

Magyarországon a végig fix kamatozású piaci lakáshitelek átlagkamata 6,7%, pedig az árazási szemptonból mindkét országban meghatározó 10 éves állampapírhozam nálunk 5,7% körül mozog, vagyis 0,5 százalékponttal magasabb a jelenlegi amerikainál.

A magyarázat a bankok eltérő árazásában rejlik: míg Magyarországon a betéti kamatok alacsony tartásával érnek el jelentős betéti marzsot, az USA-ban erőteljesebben támaszkodnak a hitelmarzsra a betétivel szemben a jövedelemtermelésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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