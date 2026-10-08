Rejtélyes összegek érkeznek a magyar Revolut-számlákra: egyre többen jelzik a furcsa visszatérítéseket, széttárják karjukat

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A Revolut úgy néz ki, hogy több, az első jelek szerint téves pénzvisszatérítést adott magyar ügyfeleknek - derül ki egy olvasónk jelzéséből. Egy Redditen ma reggel megjelent poszt alatt egyre többen írják, hogy hasonló, számukra érthetetlen visszatérítést kaptak, és az egyik kollégánk is kapott furcsa visszatérítéseket. Mindezek alapján úgy néz ki, hogy tömeges jelenségről lehet szó, de ezt -és hogy pontosan hány ügyfélről van szó, tényleg rendszerszintű hiba keletkezett-e - egyelőre nem erősítette meg a Revolut.

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Több Revolutot is érinthet az a furcsa helyzet, hogy egyelőre látszólag érthetetlen pénzvisszatérítést kapnak egyes vásárlásaik után. Kollégánk estében a két visszatérítés olyan kereskedőktől érkezett, ahol az utóbbi időben valós vásárlásokat hajtott végre.

Esetében az összeg nem egy-két tételre vonatkozik, hanem egy adott tranzakció egészére.

A nemrégiben a Redditen megjelent posztban a felhasználó egy feltehetően szeptemberi kis összegű kártyás vásárlásról ír egy olyan Lidl áruházban, ahova valóban járni szokott. Ám hogy milyen tétel lehetett vagy miért kapta vissza a pénzt, azt nem tudja. Az esetről képernyőfotót is megosztott a posztban. Ebben a tranzakció visszavonásánál azt írták:

Sztornózva - A kereskedő nem fejezte be időben a fizetést, ezért a rendszer törölte a tranzakciót. Nem vontak le pénzt.

Az egyre virálisabb bejegyzés alatt egyre többen jelzik, hogy hasonlóan jártak, de más-más kereskedőktől, vagy éppen parkolás után kaptak rejtélyes visszatérítést. Az egyikük például azt írta:

Én is az előbb kaptam egy sparos sztornót. Abból a sparból, ahova járni szoktam, de ma nem voltam. Az összeg is ismeretlen, így nem lehet visszatérítés. Pont most írtam a sparnak, de akkor nem feltétlenül ők a hibásak, úgy néz ki.

Vannak olyan kommentelők is, akikkel már korábban előfordult hasonló eset, de másnap visszavonták a sztornózott tranzakciót.

Megkérdeztük a Revolutot is a helyzetről, a feltételezett hibáról és az esetleges teendőkről. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Címlapkép forrása: Portfolio