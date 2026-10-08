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Új vezérigazgató lépett a Citi élére
Bank

Új vezérigazgató lépett a Citi élére

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Schwardy Zoltán lett a Citi vezérigazgatója és vállalati banki vezetője Magyarországon – közölte a társaság. A kinevezés 2026. szeptember 7-ei hatállyal, a szükséges hatósági jóváhagyások függvényében lép életbe.
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Információ és jelentkezés

Új pozíciójában Schwardy Zoltán felel a bank stratégiájának magyarországi végrehajtásáért, továbbá a bank elsődleges hatósági képviselőjeként is eljár Magyarországon. Munkája során Schwardy, a Citi közép-európai vezetőjének, Munir Nanjinak jelent.

Schwardy Zoltán több mint 25 éves banki pályafutását a Citinél 2000-ben Magyarországon kezdte,

ahol a pénzügyi intézményi és nagyvállalati ügyfélkapcsolatokért felelt, majd a Közel-Keletre költözött, ahol számos vezetői pozíciót töltött be. Legutóbb a Citi közel-keleti és afrikai kereskedelmi banki üzletágát vezette és az évek során 11 piac működéséért felelt.

A Citi ma az ország egyik legnagyobb külföldi banki munkáltatója: banki üzletágai és a budapesti szolgáltatóközpontja együttesen több mint 3000 munkavállalót foglalkoztat.

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