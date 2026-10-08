Váratlan fordulat a gigantikus bankárbotrányban: sorra helyezik hatályon kívül a súlyos börtönbüntetéseket

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A bíróság a francia Philippe Moryoussef, a kolkatai születésű Jay Merchant, a brit Colin Bermingham és Jonathan Mathew, valamint az amerikai Alex Pabon ítéletét semmisítette meg. Az ügyészség a bankári kapzsiság jelképeiként állította be a kereskedőket abban az időszakban, amikor az adófizetők felháborodása tetőfokára hágott a 2007–2009-es hitelválság nyomán szükségessé vált, csillagászati összegű bankmentő csomagok miatt.

Az öt elítélt azután nyújtott be fellebbezést, hogy a brit Legfelsőbb Bíróság tavaly hatályon kívül helyezte Tom Hayes egykori UBS- és Citigroup-kereskedő, valamint Carlo Palombo, a Barclays korábbi kereskedőjének ítéletét a Libor és az Euribor manipulálása kapcsán. A Legfelsőbb Bíróság akkor megállapította, hogy az eljáró bírák tévesen tájékoztatták az esküdtszékeket, és a jogi hibák alapjaiban ásták alá az eljárások tisztességességét.

Mind az öt ítéletet ugyanaz a hibásorozat tette jogilag megalapozatlanná

– állapította meg most a fellebbviteli bíróság.

A kereskedőket 2016 és 2019 között, az SFO több mérföldkőnek számító perében ítélték el csalási összeesküvés miatt, 33 hónaptól 8 évig terjedő börtönbüntetésre. Moryoussef annak idején megszögött az óvadék alól és Franciaországba menekült, így távollétében ítélték nyolc év szabadságvesztésre, azóta is körözték. "Ma visszakaptam a lelkemet" – fogalmazott közleményében. A 70 éves Bermingham könnyeivel küszködve nyilatkozott a tárgyalóterem előtt: "Nem hiszi el az ember, amíg meg nem hallja."

Az SFO nem vitatta a fellebbezéseket, bár megjegyezte, hogy a Legfelsőbb Bíróság Hayes és Palombo ügyében "bőséges bizonyítékot" talált, amelyek alapján egy megfelelően tájékoztatott esküdtszék elmarasztaló ítéletet hozhatott volna. Pénteken Christian Bittar egykori Deutsche Bank-kereskedő fellebbezését tárgyalja a bíróság; az ő ügyét az SFO vitatja, mivel Bittar annak idején bűnösnek vallotta magát.

A Libor és az Euribor eredetileg azt volt hivatott mérni, hogy a bankok milyen költségek mellett nyújtanak egymásnak hitelt. A két referencia-kamatláb egykor mintegy 450 ezer milliárd dollár értékű pénzügyi szerződés – a származékos ügyletektől a diákhitelekig – alapjául szolgált.

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