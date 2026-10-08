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Zsíros bónusz üti a legsikeresebb bankárok markát, ez még náluk is extrémnek számít
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Zsíros bónusz üti a legsikeresebb bankárok markát, ez még náluk is extrémnek számít

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A Goldman Sachs felsővezetői összesen több mint 500 millió dollár értékű speciális részvényjuttatásban részesülnek, derült ki a Bloomberg szerdai beszámolójából.
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Egy az ügyet ismerő forrás a Reutersnek elmondta, hogy a juttatásokat még 2021 októberében hagyták jóvá, a részleteket pedig a Goldman Sachs már 2021 végétől és 2022 elejétől kezdve folyamatosan közzétette a különféle hatósági bejelentéseiben. A Bloomberg értesülései szerint

mintegy húsz vezető jogosult a csomagra, amelynek véglegesítése még ebben a hónapban várható.

A kifizetések egy ötéves időszak teljesítményét tükrözik, amely során a Goldman Sachs a legtöbb versenytársát felülmúlta. David Solomon vezérigazgató több mint 100 millió dolláros juttatásban részesülhet. A kedvezményezettek között van John Waldron, a bank elnöke és Solomon lehetséges utódja, valamint Ashok Varadhan, Dan Dees és Marc Nachmann üzletágvezetők is.

Az ehhez hasonló teljesítményalapú részvényjuttatások bevett gyakorlatnak számítanak a nagyvállalatoknál, mivel céljuk a vezetői javadalmazás hosszú távú eredményekhez kötése és a kulcsemberek megtartása. A Goldman Sachs a jövő héten teszi közzé a harmadik negyedéves pénzügyi jelentését.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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