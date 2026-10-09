Alig egy hónapon belül dönthet az Európai Bizottság a Commerzbank felvásárlásáról

Az UniCredit olasz nagybank az Európai Bizottsághoz fordult a német Commerzbank felvásárlásának versenyhatósági engedélyezéséért. A brüsszeli testület november 16-ig hozza meg a döntését az ügyben - írja a Reuters.

A Bizottság pénteki bejelentése szerint a fúzió engedélyezési eljárása hivatalosan is megkezdődött. Az EU versenyhatóságaként eljáró testület az előzetes vizsgálati szakaszban feltétel nélkül vagy bizonyos feltételekkel is jóváhagyhatja az összeolvadást, komolyabb versenyjogi aggályok esetén viszont részletes vizsgálatot indíthat.

Az UniCredit időközben már a Commerzbank részvényeinek

közel felét megszerezte.

A német hitelintézetben a német állam továbbra is 13,3 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Reuters augusztus végi értesülései szerint az Európai Központi Bank is támogatná az akvizíció engedélyezését.

A tranzakció jól illeszkedik a bankszektorban tapasztalható konszolidációs folyamatokba. A felügyeleti hatóságok támogatják a határokon átnyúló összeolvadásokat, amelyektől a nemzetközi piacon is versenyképes európai bankóriások létrejöttét várják.

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