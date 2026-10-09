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Ezer sebből véreznek a bankválságkezelő mechanizmusok, elégtelen bizonyítványt kapott az európai bankunió is
Bank

Ezer sebből véreznek a bankválságkezelő mechanizmusok, elégtelen bizonyítványt kapott az európai bankunió is

Portfolio
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Súlyos hiányosságokat tárt fel a bankválságok kezelését célzó vészfinanszírozási mechanizmusokban a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) pénteken közzétett felülvizsgálatában írja a Reuters. A G20-ak égisze alatt műköő testület a tagállamokat a rendszerek mielőbbi megerősítésére szólította fel.

A globális pénzügyi rendszer kockázatait felügyelő szervezet azt vizsgálta, mennyire felelnek meg az egyes országok a bankok adófizetői pénzből történő kimentése nélküli szanálására vonatkozó előírásoknak.

Az eredmény lesújtó lett,

ugyanis a vizsgált joghatóságok kevesebb mint felében álltak csak rendelkezésre egyértelműen meghatározott, kellően nagy volumenű és gyorsan mozgósítható vészfinanszírozási keretek.

Mindössze négy joghatóság – Hongkong, Japán, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság – felelt meg teljes mértékben az FSB követelményeinek. India és Argentína nem megfelelő minősítést kapott, míg

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A felülvizsgálat a 2023-as bankválságok – köztük a Credit Suisse összeomlása – nyomán indított intézkedéssorozat része. A svájci nagybank súlyos likviditási válságba került, végül a kormány közreműködésével a UBS vásárolta fel. Az ügyletet vészlikviditási eszközök, állami likviditási védőháló, valamint a kiegészítő alapvető tőkeelemeknek (AT1) minősülő kötvények leírása tette lehetővé.

Az FSB hangsúlyozta:

a közelmúlt bankcsődjei rávilágítottak, milyen gyorsan kerülhetnek a hitelintézetek akut likviditási nehézségekbe.

A szervezet többek között azt javasolta, hogy a hatóságok előre határozzák meg a bankmentések során elérhető átmeneti állami finanszírozási kereteket, teremtsék meg azok egyértelmű jogalapját, és biztosítsák az esetleges veszteségek behajthatóságát.

Egy hiteles állami vészfinanszírozási mechanizmus megléte elengedhetetlen

– fogalmazott Soledad Núñez, a Spanyol Nemzeti Bank alelnöke, a felülvizsgálatot vezető munkacsoport elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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