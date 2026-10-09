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Felfigyeltek a hatóságok a bankok hatalmas állampapír-állományára, fokozott ellenőrzésbe kezdenek
Bank

Felfigyeltek a hatóságok a bankok hatalmas állampapír-állományára, fokozott ellenőrzésbe kezdenek

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Az Európai Bankhatóság (EBA) új elnöke szerint a felügyeleti hatóságok fokozott ellenőrzést vezetnek be az európai bankok több ezer milliárd eurós államkötvény-portfólióinál, miután a kulcsfontosságú európai kötvényhozamok többéves csúcsra emelkedtek - tudósított a Bloomberg.
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François-Louis Michaud (címlapképünkön), aki április közepén vette át az EBA elnöki tisztségét, egy párizsi interjúban azt mondta, hogy

a bankok államadósság-kitettségei egyelőre kezelhetőnek tűnnek.

A magasabb kötvényhozamokból származó nettó kamatbevétel nagyrészt ellensúlyozza az alacsonyabb árfolyamoknak a bankok saját tőkéjének gazdasági értékére gyakorolt kedvezőtlen hatását. Egyelőre nem látják jelét annak, hogy a bankok megviselné a jelenlegi piaci helyzet – tette hozzá.

Az EBA legutóbbi kockázati jelentése szerint az európai bankok tavaly év végén több mint

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4000 milliárd eurónyi államkötvényt tartottak, ami mérlegfőösszegük nagyjából 13 százalékát tette ki.

A hatályos szabályozás értelmében az uniós tagállamok államadósságát tőkekövetelmény mentesen tarthatják a mérlegükben, bár az EU banki versenyképességi csomagja a koncentrált kitettségekre már tőkekövetelményt javasol, megelőzve, hogy a pénzintézetek kiszolgáltatottá váljanak az adott szuverén kibocsátó pénzügyi nehézségeinek.

Michaud hangsúlyozta, hogy a jelenlegi tőkeszabályozás nem mentesíti a bankokat az államkötvény-kockázatok aktív kezelése alól. Kiemelte, hogy a technikai szabályozási keretrendszer csupán az egyik oldal, a teljes mérleg irányítása pedig a másik. A felügyeleti hatóságok folyamatosan egyeztetnek a bankokkal arról, milyen mértékben kitettek az államkötvényhozamok ingadozásának, és miként kezelik, illetve fedezik ezt a kockázatot.

Az EBA elnöke a mesterséges intelligenciával kapcsolatos esetleges kockázatokra is kitért. Rámutatott, hogy az európai bankok infokommunikációs szektorbeli kitettsége mindössze 4 százalék, ami az AI-vel összefüggő potenciális veszteségek szempontjából megnyugtatónak tekinthető. Michaud ugyanakkor jelezte, hogy a versenyképesség mögött az AI-jal kapcsolatos kockázatok jelentik a második leggyakrabban megvitatott témát az EBA nemzeti felügyeleteket tömörítő testületében.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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