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Haladékot kapott a Deutsche Bank
Bank

Haladékot kapott a Deutsche Bank

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A német pénzügyi felügyelet (BaFin) pénteken új határidőket szabott meg a Deutsche Bank számára a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás kiszűrésére szolgáló tranzakciófigyelő rendszereiben talált hiányosságok orvoslására.

A hitelintézeteknek jogszabályi kötelezettségük, hogy a tranzakcióikat és az üzleti kapcsolataikat a gyanús tevékenységek kiszűrése érdekében folyamatosan ellenőrizzék, a kapcsolódó rendszereket pedig naprakészen tartsák.

A BaFin már 2021-ben és 2023-ban is határidőt tűzött ki Németország legnagyobb bankja számára a hiányosságok kijavítására, most azonban a technikai követelmények változása miatt új ütemezést kellett megállapítani.

A Deutsche Bank közleményében jelezte, hogy elkötelezett a hatósági előírások teljesítése mellett, egyúttal hangsúlyozta, hogy az előírt intézkedések jelentős részében már érdemi előrelépést ért el.

A hitelintézet az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett belső ellenőrzési rendszereinek szigorítására, miután a hatóságok korábban többször is bírságot szabtak ki rá, sőt pénzmosási gyanú miatt házkutatást is tartottak az irodáiban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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