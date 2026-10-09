Megjött Kapitány István rendkívüli bejelentése: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt tett feljelentést

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy összesen 166 milliárd forint értékű EXIM-befektetés kapcsán tesz feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál hűtlen kezelés, hanyag kezelés, valamint hivatali visszaélés gyanújával. Az Eximbank átvilágítása nyomán indított eljárások összege ezzel már megközelíti az 1300 milliárd forintot.

A miniszter tájékoztatása szerint az első kifogásolt ügy az Exim exportösztönző magántőkealapját érinti, amelybe a pénzintézet korábbi vezetése 56 milliárd forintnyi közpénzt fektetett be. A tőkebefektetés célja az állami vagyon gyarapítása lett volna, ezzel szemben a bank saját értékelése alapján a portfólió értéke mára 22,5 milliárd forintra olvadt. Ez csaknem 60 százalékos, azaz

33 milliárd forintos veszteséget jelent a magyar állam számára.

Kapitány István rámutatott, hogy miközben a könyvvizsgálói jelentések évek óta dokumentálták a sikertelen működést, az alapkezelő díjazása folyamatosan emelkedett, és 2025-ben már elérheti az 1,4 milliárd forintot. Az Exim korábbi tisztségviselői a veszteségek ellenére sem kezdeményeztek változtatást, és folyamatosan jóváhagyták az alapkezelő tevékenységét.

A másik érintett tranzakció a Hungarian World State Financing Zrt. kötvényeinek lejegyzése. Ebben az esetben az Exim több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a Jellinek Dánielhez köthető Indotek-csoport egyik vállalatától. A miniszter kiemelte, hogy a kibocsátó cég nem nyújtott megfelelő fedezetet a tőke visszafizetésére, a kockázat 80 százalékára pedig a magyar állam vállalt kezességet. Bár a bank szakértői már az ügylet kezdetén jelezték a komoly piaci és jogi kockázatokat, a kormány egy egyedi határozattal felülírta az Exim szokásos döntési mechanizmusát, és felmentést adott a spekulatív ingatlanfinanszírozást tiltó belső szabályzat alól.

A hatóságok feladata megállapítani, történt-e bűncselekmény, mekkora kár keletkezett, és kit terhel a felelősség

- fogalmazott Kapitány István, hozzátéve, hogy a minisztérium nem hoz döntést büntetőjogi kérdésekben, ugyanakkor minden szükséges dokumentumot átad a nyomozó hatóságoknak.

A tárcavezető kiemelte, hogy a vizsgálatok lefolytatása elkerülhetetlen az átláthatóság biztosítása érdekében. "A magyar adófizetőknek joguk van tudni, mi történt a pénzükkel, és ki felel érte" – zárta nyilatkozatát a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor