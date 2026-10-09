Súlyos mulasztások az amerikai pénzügyi óriásnál: hatalmas bírsággal csapott le a felügyelet

Az amerikai bankfelügyeleti hatóságok 350 millió dolláros bírsággal sújtották az American Express pénzügyi szolgáltatót, amiért a társaság pénzmosás elleni védelmi rendszereiben súlyos hiányosságokat tártak fel. A hatóságok megállapítása szerint a cég egy évtized alatt csaknem 13 milliárd dollár értékű gyanús tranzakciót mulasztott el bejelenteni.

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Az amerikai Pénznemellenőrzési Hivatal (OCC) és a Federal Reserve (Fed) csütörtökön jelentette be a szankciót. A hatóságok szerint az American Express – elsősorban szövetségi leánybankján keresztül –

nem működtetett megfelelő pénzmosás elleni megfelelőségi programot.

A vizsgálat kimutatta, hogy a vállalat

elégtelen erőforrásokat biztosított a területre,

tapasztalatlan munkatársakat foglalkoztatott,

hiányos képzéseket tartott,

valamint a belső ellenőrzési rendszerei sem működtek megfelelően.

Az OCC rendszerszintű működési zavarokat állapított meg a gyanús ügyletek nyomon követésében és bejelentésében. A felügyelet értékelése alapján a hitelintézet a kockázatkezelési erőforrásait túlnyomórészt a viszonylag szűk körű betéti termékeire összpontosította, miközben elhanyagolta a lényegesen nagyobb forgalmat lebonyolító hitelkártya-üzletágát. A hatóság emellett az ügyfél-átvilágítási és ügyfél-azonosítási folyamatokban is komoly hiányosságokat tárt fel.

Jonathan Gould, az OCC vezetője közleményében kiemelte, hogy az American Express méretű és komplexitású pénzintézetektől elvárható a pénzmosás megelőzésére és felderítésére vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása, mivel ezek mind gazdasági, mind nemzetbiztonsági szempontból kiemelten fontosak.

Az American Express hivatalosan nem ismerte el, ugyanakkor nem is vitatta a hatósági megállapításokat. Stephen Squeri, a vállalat vezérigazgatója közleményben tudatta, hogy a bank teljes mértékben elkötelezett a hiányosságok megszüntetése mellett. Kiemelte továbbá, hogy a kiszabott bírság, valamint a szabályozói elvárások teljesítésével járó költségek várhatóan nem módosítják a cég 2026-ra és 2027-re vonatkozó üzleti előrejelzéseit.

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Forrás: Reuters

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