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Újabb bankóriás döntött úgy, hogy belép a német lakossági piacra
Bank

Újabb bankóriás döntött úgy, hogy belép a német lakossági piacra

Portfolio
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A francia Crédit Agricole bejelentette, hogy lakossági banki szolgáltatásokkal terjeszkedik Németországban, így újabb nagy külföldi pénzintézet lép be Európa legnagyobb bankpiacára - írja a Reuters.
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Információ és jelentkezés

A Crédit Agricole évtizedek óta jelen van Németországban, ám eddig elsősorban a nagyvállalati szegmenst szolgálta ki, valamint fogyasztási hiteleket nyújtott. A francia bank most október végéig alapszintű folyószámlákat kínál a lakossági ügyfeleknek, 2027-ben pedig további szolgáltatásokkal bővíti kínálatát, hogy teljes körű univerzális bankká váljon. "

Németország központi szerepet tölt be európai ambícióinkban

– nyilatkozta Olivier Gavalda vezérigazgató Frankfurtban. A Crédit Agricole az amerikai JPMorgan Chase nyomdokaiba lép, amely az idei év elején indította el Chase nevű digitális lakossági bankját Németországban. A JPMorgan az induláskor 4 százalékos betéti kamattal vonzotta be az ügyfeleket, ami azonnali reakciókat váltott ki a piacon.

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Németország ugyan Európa legnagyobb bankpiaca, de egyben az egyik leginkább túlzsúfolt és legélesebb versenyt támasztó is. A Deutsche Bank, a Commerzbank és az UniCredit mellett takarékpénztárak és szövetkezeti bankok sokasága van jelen, így a külföldi szereplők megjelenése tovább élezi a versenyt ezen az amúgy is telített piacon.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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