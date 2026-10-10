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Reagált az Exim alapkezelője Kapitány István szavaira
Bank

Reagált az Exim alapkezelője Kapitány István szavaira

MTI
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Visszautasította a működésével kapcsolatos politikai összefonódásra vonatkozó feltételezéseket és vitatta a vagyonvesztésre vonatkozó kijelentéseket az Exim exportösztönző magántőkealap kezelője, a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. szombaton.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken jelentette be, hogy

két feljelentést tett összesen 166 milliárd forintnyi eximbankos befektetés miatt.

Az egyik az Exim exportösztönző magántőkealapját érinti, amelyben az Exim korábbi vezetése 56 milliárd forint közpénzt fektetett be, de ebből az Exim saját értékelése szerint mára csak 22,5 milliárd forint maradt - ismertette.

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Kapitány István tájékoztatása szerint a magyar állam vesztesége mellett azonban az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő Gubicza Ágoston cége jól járt. Az alapkezelő a milliárdos veszteségek ellenére egyre több kifizetést kapott, 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forintot - közölte a miniszter.

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A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. erre reagálva az MTI-nek szombat este eljuttatott közleményében azt írta: az alap 2025. december 31-i auditált nettó eszközértéke 41,2 milliárd forint. A nettó eszközértéket az alapkezelő a kezelési szabályzat kötelező előírásai szerint, a befektetések valós piaci értékelésével határozza meg. Az év végi nettó eszközértéket független értékelő szakértők vizsgálták felül, és az ez alapján készült éves beszámolót független könyvvizsgáló auditálta - közölte a társaság.

Az alap futamidejének vége előtt mintegy négy évvel a 41,2 milliárd forintos aktuális nettó eszközértékből nem lehet következtetéseket levonni a befektető várható végleges megtérülésére vonatkozóan. A megtérülést a portfólió további teljesítménye és a befektetések értékesítéséből származó bevételek alakítják, így az jelenleg egyáltalán nem jelenthető ki, hogy vagyonvesztés történt - közölte a GB & Partners.

A közlemény szerint az alapkezelő a tevékenységét a jogszabályoknak és a kezelési szabályzatnak megfelelően végzi, az alap kizárólag ezeknek megfelelő befektetésekbe helyezte ki a rendelkezésére álló forrást. A befektetési és kiszállási döntések a szabályzatban meghatározott eljárásrendben, a befektető előzetes bevonásával születtek.

Az Eximbank negyedévente részletes tájékoztatást kap a portfólióvállalatok működéséről, pénzügyi helyzetéről és értékelésük változásáról, valamint ellenőrzi is a jogszerű és a kezelési szabályzatnak megfelelő működést - közölték. Az értékelési és egyéb kérdések tisztázása érdekében mindenben együtt fognak működni az illetékes eljáró hatóságokkal - írta közleményében az alapkezelő.

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