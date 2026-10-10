Vérszemet kaptak az Otthon Starttól a fiatalok, rengetegen vágnak bele 20% alatti önerővel a lakásvásárlásba

Közzétette 2026 év közepi loan-to-value (LTV) statisztikáit a jegybank, amelyek azt mutatják, milyen mértékben adósodnak el a hitelfelvevők a jelzáloghitelük fedezetét képező lakóingatlan forgalmi értékéhez képest. Míg 2022 végén 49%, 2023 végén 53%, 2024 végén pedig 59%, addig 2025 végén már 70% volt az átlagos LTV-mutató, most viszont némileg csökkent: év közepén 66% környékén állt.
A használt lakások húzzák felfelé az átlagot:
Egy ideje nem tartalmazzák a statisztikák a támogatási tartalom szerinti megoszlást, de nagy valószínűséggel a kis önerővel rendelkező, Otthon Startot igénylő hitelfelvevők húzták fel a leginkább az átlagot.
Alátámasztja ezt a feltételezést, hogy az Otthon Start megjelenése után az addigi 19-20 millió forintról 27-28 millió forint közé ugrott a lakáshitelek átlagösszege az MNB statisztikái szerint (a legutóbbi augusztusiakról itt írtunk). Az Otthon Start hitelek átlagösszege pedig 35 millió forintnál jár.
A jelenség nem feltétlenül jár arányosan magasabb kockázattal, legalábbis adósságszolgálati szempontból hiszen az Otthon Start Programban ugyanakkora törlesztőrészlet mellett 25 éves futamidő vállalásával akár 42%-kal magasabb hitelösszeg is elérhető, mint piaci lakáshitellel. Ez persze nem feleltethető meg automatikusan ennyivel nagyobb LTV-nek (ez általában kisebb mértékben nő, mint a rögzített törlesztőrészletre jutó hitelösszeg), hiszen közben a lakások forgalmi értéke is jellemzően nőtt.
A legnagyobb, átlagosan 68%-os fedezetérték-arányos eladósodást idén júniusra Komárom-Esztergom megyére, a legkisebb, 59%-os mértéket pedig Veszprém megyére mutatja a statisztika. A súlyozott átlag két év alatt 58% környékéről 66% környékére emelkedett.
Az LTV-k szerinti megoszlást is közzétette a jegybank, ez alapján megugrott az alacsony önerős, vagy magas LTV-vel rendelkező hitelfelvételek aránya. Míg az Otthon Start megjelenése előtt a hitelek mindössze 3-4%-át vették fel 20% alatti önerővel, 2025 utolsó három hónapjában már 17-19% volt ezek aránya, a statisztikában szereplő legutóbbi, idén nyár eleji adatok pedig 13-14%-ot mutatnak. Az Otthon Startelső hónapjaihoz képest tehát mérséklődött a kockázatvállalás, ahogy a lakáspiaci árrobbanás is alábbhagyott.
A 41 év felettiekre is kiterjesztette az MNB a 10%-os önerőt, pontosabban a lakásfedezet forgalmi értékének arányában a 90%-os hitelfelvétel lehetőségét, a változás tavaly szeptemberben lépett életbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki jogosult lenne az Otthon Start Programban a 10%-os önerő lehetőségére, ugyanis az elsőlakás-vásárló fogalma jóval szűkebb a jegybank adósságfék-szabályaiban, mint a kormány Otthon Start Programjában. Aki nem felel meg a 10%-os önerőre vonatkozó adósságfék-szabályoknak, az csak minimum 20%-os önerővel szerezhet ingatlant, kivéve egy sokak számára járható menekülőutat, a pótfedezet bevonását. Minderről itt írtunk részletesen.
Az Otthon Start Program talán legnagyobb érdeme, hogy úgy tűnik, sikerült nagyobb tömegben bevonnia a fiatal elsőlakás-vásárlókat a lakáshitelpiacra, és ezzel otthonhoz juttatni őket. A lakáshitel-felvevők 26% volt nyár elején 30 év alatti fiatal, a 40 év alattiak aránya pedig velük együtt elérte a 61%-ot (több adós esetén a főadóst figyelembe véve).
Életkor szerint is közzétette a hitelfedezeti mutatók eloszlását az MNB, így kiderült, hogy a 30 év alattiak 26%-a és a 40 év alattiak 15%-a élt a 20% alatti önerő lehetőségével júniusban.
Két éve ugyanez még így nézett ki:
Augusztus végére az akkor éppen első esztendejét betöltő Otthon Start 2045 milliárd forintos hitelösszeget és 58 ezer hitelszerződést ért el, ezzel felülmúlva a várakozásokat. Részletesen erről itt írtunk.
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