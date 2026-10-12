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Egyezséget ajánlottak a Deutsche Banknak a világ egyik legnagyobb sikkasztási botrányában
Bank

Egyezséget ajánlottak a Deutsche Banknak a világ egyik legnagyobb sikkasztási botrányában

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Egyezségi javaslatot tett a malajziai 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) állami alap a Deutsche Bank AG-nak abban az 1,1 milliárd dolláros perben, amely a több milliárd dolláros sikkasztási botrányhoz kapcsolódó összegek visszaszerzésére irányul - közölte a Bloomberg.

A javaslatról Lim Chee Wee, az 1MDB jogi képviselője számolt be a putrajayai legfelsőbb bíróságon tartott hétfői meghallgatáson. A malajziai felsőbíróságot már tájékoztatták az egyezségi kezdeményezésről, a Deutsche Bank elleni ügyben pedig október 26-ra tűzték ki a tárgyalást.

Az 1MDB-botrány a világ egyik legnagyobb pénzügyi visszaélése, amelynek során

az állami alapból a gyanú szerint több milliárd dollárt sikkasztottak el.

Malajzia kormánya azóta számos nemzetközi peres eljárást indított a vagyon visszaszerzése érdekében több nagy nemzetközi bankkal szemben. A JPMorgan Chase & Co. tavaly már kötött egy 1,4 milliárd ringgites, azaz mintegy 340 millió dolláros egyezséget egy másik, szintén az 1MDB-hez kapcsolódó ügyben.

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A kormányzati adatok alapján

a botrányból fakadó pénzügyi kötelezettségek összege még mindig eléri az 51,4 milliárd ringgitet (nagyjából 12,6 milliárd dollárt),

míg a visszaszerzett összeg eddig 31,3 milliárd ringgitet tesz ki. A Deutsche Bankkal kötendő megállapodás újabb lépést jelentene a fennálló követelések rendezésében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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