16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Elárulta a Revolut, miért törlődtek korábbi vásárlások egyes magyar ügyfeleknél
Bank

Elárulta a Revolut, miért törlődtek korábbi vásárlások egyes magyar ügyfeleknél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kiderült, elszámolási hiba miatt kapott vissza korábban kifizetett összegeket több revolutos ügyfél múlt héten csütörtökön, a problémát azonban azóta megoldották - tájékoztatta lapunkat a Revolut.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Egy Reddit-posztból és az erről szóló olvasói levélből értesültünk arról, hogy több Revolutot használó ügyfél látszólag érthetetlen pénzvisszatérítést kapott egyes vásárlásai után. Az érintett tranzakciókról az applikációban azt írták, hogy

Sztornózva - A kereskedő nem fejezte be időben a fizetést, ezért a rendszer törölte a tranzakciót. Nem vontak le pénzt.

Egyik kollégánk is érintett volt az ügyben, és a Reddit-poszt alatt sorra érkeztek a jelzséek, hogy számos ügyfél értetlenül állt a visszavont tranzakciók előtt. Emiatt megkerestük a Revolutot, amely az alábbi tájékoztatást adta:

A kártyatársasági elszámolási folyamatban felmerült technikai fennakadás miatt bizonyos tranzakciók összege visszakerült az ügyfelek számlájára. Felvettük a kapcsolatot az érintett pénzintézetekkel, és a probléma megoldódott.

Még több Bank

Új felügyelőbizottsági tagokat választott az MBH Bank

Hatvanezren várják, mit lép most a Tisza-kormány: néhány hónapon belül milliókat kellene kifizetniük

Elutasították a gyanúsítottak panaszait az MNB-t és Matolcsy Györgyöt is érintő nyomozásban

Hozzátették azt is, hogy "a tranzakciók visszavonása nem a Revolut oldalán fellépő hiba volt, hanem a teljes fizetési iparágban előírt, automatizált védelmi mechanizmus. Amikor egy ügyfél kártyás fizetést hajt végre, először megtörténik a zárolás (az összeg foglalása a kártya mögötti számlán). Ha az elszámolási adatok (terhelési igénylések) nem érkeznek meg a zárolás lejárta előtt, a globális fizetési hálózat szabályai szigorúan előírják a Revolut számára, hogy juttassa vissza az összeget a kártyabirtokosnak."

Kapcsolódó cikkünk

Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint

Amerikában menne tőzsdére a Revolut a vezérigazgató szerint

Egymásra mutogat a hatóság és a Revolut az adatszivárgási incidens miatt

Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Elutasították a gyanúsítottak panaszait az MNB-t és Matolcsy Györgyöt is érintő nyomozásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility