Elárulta a Revolut, miért törlődtek korábbi vásárlások egyes magyar ügyfeleknél

Kiderült, elszámolási hiba miatt kapott vissza korábban kifizetett összegeket több revolutos ügyfél múlt héten csütörtökön, a problémát azonban azóta megoldották - tájékoztatta lapunkat a Revolut.

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Egy Reddit-posztból és az erről szóló olvasói levélből értesültünk arról, hogy több Revolutot használó ügyfél látszólag érthetetlen pénzvisszatérítést kapott egyes vásárlásai után. Az érintett tranzakciókról az applikációban azt írták, hogy

Sztornózva - A kereskedő nem fejezte be időben a fizetést, ezért a rendszer törölte a tranzakciót. Nem vontak le pénzt.

Egyik kollégánk is érintett volt az ügyben, és a Reddit-poszt alatt sorra érkeztek a jelzséek, hogy számos ügyfél értetlenül állt a visszavont tranzakciók előtt. Emiatt megkerestük a Revolutot, amely az alábbi tájékoztatást adta:

A kártyatársasági elszámolási folyamatban felmerült technikai fennakadás miatt bizonyos tranzakciók összege visszakerült az ügyfelek számlájára. Felvettük a kapcsolatot az érintett pénzintézetekkel, és a probléma megoldódott.

Hozzátették azt is, hogy "a tranzakciók visszavonása nem a Revolut oldalán fellépő hiba volt, hanem a teljes fizetési iparágban előírt, automatizált védelmi mechanizmus. Amikor egy ügyfél kártyás fizetést hajt végre, először megtörténik a zárolás (az összeg foglalása a kártya mögötti számlán). Ha az elszámolási adatok (terhelési igénylések) nem érkeznek meg a zárolás lejárta előtt, a globális fizetési hálózat szabályai szigorúan előírják a Revolut számára, hogy juttassa vissza az összeget a kártyabirtokosnak."

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Címlapkép forrása: Portfolio