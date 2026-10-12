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Elutasították a gyanúsítottak panaszait az MNB-t és Matolcsy Györgyöt is érintő nyomozásban
Bank

Elutasították a gyanúsítottak panaszait az MNB-t és Matolcsy Györgyöt is érintő nyomozásban

MTI
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Elutasította a gyanúsítások, kutatások és lefoglalások elleni panaszokat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes emberek 2023-ban - vezetői utasításra - hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalattal rendelkező magyar bankra - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A nyomozás Simor Andrásnak, az MNB Matolcsy Györgyöt megelőző elnökének egy interjúja alapján indult áprilisban. Simor András az ellene irányuló nyomásgyakorlásról beszélt az Erste Bank bécsi anyabankjában, az Erste Groupban viselt felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban. Az eljárás során a KR NNI mind az MNB-től, mind az Erste Banktól szerzett be dokumentumokat.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által gyanúsítottként kihallgatott hét személy közül

hatan éltek a gyanúsítás, öten pedig a kutatás és lefoglalás ellen panasszal.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a panaszokat és a nyomozás iratait megvizsgálta,

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a panaszokat - mint alaptalanokat - elutasította

- olvasható a közleményben.

Az ügy előzményeiről az alábbi cikkekben számoltunk be:

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