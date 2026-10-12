11°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Érik az újabb csörte: a Spar az Európai Bizottsághoz fordult
Rendkívüli tanácskozást rántott össze a világ legrégebbi bankja
Bank

Rendkívüli tanácskozást rántott össze a világ legrégebbi bankja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli ülést tart hétfő este az olasz Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) igazgatótanácsa, miután az Intesa Sanpaolo megemelte a bankra tett felvásárlási ajánlatát, és több kulcsfontosságú MPS-részvényes is a felvásárló oldalára állt – közölte vasárnap három, az ügyhöz közel álló forrás a Reutersszel.
Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!
Információ és jelentkezés

Az Intesa Sanpaolo egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy 25 százalékkal emeli a 35 milliárd eurós ajánlatának készpénzhányadát, amennyiben az MPS részvényesei elutasítják a Luigi Lovaglio vezérigazgató által kidolgozott védekezési tervet.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörést ért el az Intesa Sanpaolo: övé lesz a világ legrégebbi bankja?

Az igazgatótanács a legújabb fejleményeket vitatja meg, ám az egyik forrás szerint egyelőre nem világos, hogy terjesztenek-e újabb védekezési lépéseket a testület elé.

Lovaglio az ellenséges felvásárlás elhárítására kidolgozott terv elfogadásához

október 29-re hívott össze rendkívüli közgyűlést, amelyen kétharmados többségre lenne szüksége.

Még több Bank

Egyezséget ajánlottak a Deutsche Banknak a világ egyik legnagyobb sikkasztási botrányában

Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint

Egyszerre félelmetes és csodás: jön az új korszak, amelyben már a mesterséges intelligencia fizet helyettünk

Az elmúlt héten azonban összesen mintegy 30 százalékos részesedést képviselő befektetők jelezték, hogy nem támogatják a védekezési koncepciót, így a szükséges jóváhagyási küszöb elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Vérszemet kaptak az Otthon Starttól a fiatalok, rengetegen vágnak bele 20% alatti önerővel a lakásvásárlásba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility