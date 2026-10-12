Rendkívüli tanácskozást rántott össze a világ legrégebbi bankja

Rendkívüli ülést tart hétfő este az olasz Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) igazgatótanácsa, miután az Intesa Sanpaolo megemelte a bankra tett felvásárlási ajánlatát, és több kulcsfontosságú MPS-részvényes is a felvásárló oldalára állt – közölte vasárnap három, az ügyhöz közel álló forrás a Reutersszel.

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Az Intesa Sanpaolo egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy 25 százalékkal emeli a 35 milliárd eurós ajánlatának készpénzhányadát, amennyiben az MPS részvényesei elutasítják a Luigi Lovaglio vezérigazgató által kidolgozott védekezési tervet.

Az igazgatótanács a legújabb fejleményeket vitatja meg, ám az egyik forrás szerint egyelőre nem világos, hogy terjesztenek-e újabb védekezési lépéseket a testület elé.

Lovaglio az ellenséges felvásárlás elhárítására kidolgozott terv elfogadásához

október 29-re hívott össze rendkívüli közgyűlést, amelyen kétharmados többségre lenne szüksége.

Az elmúlt héten azonban összesen mintegy 30 százalékos részesedést képviselő befektetők jelezték, hogy nem támogatják a védekezési koncepciót, így a szükséges jóváhagyási küszöb elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált.

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