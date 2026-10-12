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Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint
Bank

Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint

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A Revolut a pénzügyi szolgáltatásokon túlra tekint: Nik Sztoronszkij vezérigazgató pénteken bejelentette, hogy a cég szélesebb technológiai termékportfólió kiépítésén dolgozik, és saját fejlesztésű, ügyféladatokra épülő mesterségesintelligencia-modelleket is alkot - írja a Reuters.
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Sztoronszkij a torinói Wave by Vento technológiai fórumon arról beszélt hogy a Revolut saját AI-modelleket hozott létre, amelyeket az ügyfelek tranzakciós adatain tanítottak be, a nagy nyelvi modelleknél alkalmazott eljárásokhoz hasonló módszerekkel.

Napi 30-40 millió tranzakció zajlik a Revoluton, ez egyedülálló adatbázist jelent a fejlesztéshez

– mondta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy hosszú távú célja a legnagyobb amerikai technológiai vállalatokéhoz mérhető cégméret elérése.

A cég értékelése idén egy másodlagos részvényértékesítés során 115 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi 45 milliárd dollárról. Ezzel a Revolut zártkörű piacon elért cégértéke már meghaladja a brit Barclays vagy a francia Société Générale tőzsdei kapitalizációját.

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A terjeszkedés a felügyeleti jóváhagyások terén is halad. A Revolut szeptemberben előzetes engedélyt kapott az Egyesült Államokban a banki licenc megszerzéséhez, miután az év elején az Egyesült Királyságban és Franciaországban is megkapta a szükséges engedélyeket. Sztoronszkij a Bloomberg TV-nek csütörtökön azt nyilatkozta, hogy egy esetleges tőzsdei bevezetés (IPO) esetén az amerikai elsődleges jegyzést részesítené előnyben.

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A gyors növekedés ugyanakkor kihívásokkal is jár. 2025-ben a litván jegybank rekordösszegű, 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra a tranzakciófigyelő rendszer hiányosságai miatt, bár a vizsgálat nem tárt fel konkrét pénzmosási eseteket. Szeptemberben emellett az derült ki, hogy a cég véletlenül ügyféladatokat továbbított kormányzati nyomozóknak álcázott hackereknek. A Revolut közlése szerint az eset nem érintette a rendszereiket és az ügyfelek pénzeszközeit.

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Címlapkép forrása: Stefano Guidi/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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