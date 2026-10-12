Új felügyelőbizottsági tagokat választott az MBH Bank

Az MBH Bank Nyrt. 2026. október 12-ei rendkívüli közgyűlésén felügyelőbizottsági tagnak választották Hamecz Istvánt és Fenyvesi Csabát – tette közzé a hitelintézet. Előbbi hivatalba lépéséhez a Magyar Nemzeti Bank a szükséges engedélyt megadta. Fenyvesi Csaba vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági tagként történő hivatalba lépéséhez az MNB engedélye még szükséges.

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Hamecz István diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Karrierjét a Pénzügyminisztériumban kezdte 1991-ben, majd 1992-től a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében folytatta. 1994 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott. 2008 és 2017 között az OTP csoport hazai és külföldi leányvállalatainál látott el vezető tisztségeket. Pályafutását 2020-ban a Richter Gedeon Nyrt.-ben folytatta, ahol először pénzügyi igazgatóként, majd 2022-től 2025. április 30-ig Chief Financial Officerként dolgozott, és egyben az igazgatóság tagja is volt. Jelenleg az Országos Dohányboltellátó Kft. felügyelőbizottságának tagja.

Hamecz István mandátuma 2031. október 12-éig szól.

Hamecz István , közgazdász Közgazdász végzettségét a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzte 1991-ben. 1992-től A MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa lett. 1994-től a Magyar Nemzeti Bank senior … Tovább

Hamecz a Portfolio konferenciáján úgy foglalta össze a magyar gazdaság elmúlt két évtizedének teljesítményét, hogy "Lemaradtunk, mint a borravaló".

A közgyűlésen részvényesi indítvány érkezett, hogy

a közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává válassza meg Fenyvesi Csabát 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Fenyvesi Csaba korábban meghatározó szerepet töltött be az MKB Bank működésében. A Jelölő Bizottság, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság Fenyvesi Csaba felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását támogatta és megválasztását ajánlotta a közgyűlésnek.

Fenyvesi Csaba 2004-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, pályája korai szakaszában a Raiffeisen Bank Zrt-nél dolgozott, mint hitelkockázat kezelő. Az OTP Banknál Banki felvásárlásokért felelős vezető projektmenedzser volt, majd 2007 és 2012 között a KPMG Hungary menedzsereként és igazgatóhelyetteseként szerzett jelentős tanácsadói tapasztalatot, ahonnan a bankszektorba igazolt. 2012-től öt éven át az OTP Banka Srbija pénzügyi igazgatójaként tevékenykedett, majd 2017-ben csatlakozott az MKB Bank Nyrt-hez. Itt kezdetben pénzügyi ügyvezető igazgatóként, később pedig pénzügyi és operatív vezérigazgató-helyettesként kulcsszerepet vállalt a pénzintézet Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésében, az uniós vállalások teljesítésében és a digitális transzformációs folyamatokban.

A Magyar Bankholding és az MBH Bank átalakulásához kapcsolódó stratégiai ingatlan-, infrastruktúra- és szervezetfejlesztési projektek irányításáért is felelt, 2023 és 2024 között a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi és operatív igazgatói pozícióját töltötte be, ezt követően pedig a MÁV Szolgáltatóközpont Zrt. gazdasági és pénzügyi vezetőjeként folytatta munkáját. 2025. októberétől 2026. májusáig a Magyar Acélipar megmentéséért felelős kormánybiztosként tevékenykedett.

Vaszily Miklós szeptember 24-én mondott le az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi és elnöki tisztségéről.

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Címlapkép forrása: Róka László via MTI