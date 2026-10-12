Új felügyelőbizottsági tagokat választott az MBH Bank

Hamecz István diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Karrierjét a Pénzügyminisztériumban kezdte 1991-ben, majd 1992-től a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében folytatta. 1994 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott. 2008 és 2017 között az OTP csoport hazai és külföldi leányvállalatainál látott el vezető tisztségeket. Pályafutását 2020-ban a Richter Gedeon Nyrt.-ben folytatta, ahol először pénzügyi igazgatóként, majd 2022-től 2025. április 30-ig Chief Financial Officerként dolgozott, és egyben az igazgatóság tagja is volt. Jelenleg az Országos Dohányboltellátó Kft. felügyelőbizottságának tagja.
Hamecz István mandátuma 2031. október 12-éig szól.
Hamecz a Portfolio konferenciáján úgy foglalta össze a magyar gazdaság elmúlt két évtizedének teljesítményét, hogy "Lemaradtunk, mint a borravaló".
A közgyűlésen részvényesi indítvány érkezett, hogy
a közgyűlés a felügyelőbizottság tagjává válassza meg Fenyvesi Csabát 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
Fenyvesi Csaba korábban meghatározó szerepet töltött be az MKB Bank működésében. A Jelölő Bizottság, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság Fenyvesi Csaba felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását támogatta és megválasztását ajánlotta a közgyűlésnek.
Fenyvesi Csaba 2004-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, pályája korai szakaszában a Raiffeisen Bank Zrt-nél dolgozott, mint hitelkockázat kezelő. Az OTP Banknál Banki felvásárlásokért felelős vezető projektmenedzser volt, majd 2007 és 2012 között a KPMG Hungary menedzsereként és igazgatóhelyetteseként szerzett jelentős tanácsadói tapasztalatot, ahonnan a bankszektorba igazolt. 2012-től öt éven át az OTP Banka Srbija pénzügyi igazgatójaként tevékenykedett, majd 2017-ben csatlakozott az MKB Bank Nyrt-hez. Itt kezdetben pénzügyi ügyvezető igazgatóként, később pedig pénzügyi és operatív vezérigazgató-helyettesként kulcsszerepet vállalt a pénzintézet Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésében, az uniós vállalások teljesítésében és a digitális transzformációs folyamatokban.
A Magyar Bankholding és az MBH Bank átalakulásához kapcsolódó stratégiai ingatlan-, infrastruktúra- és szervezetfejlesztési projektek irányításáért is felelt, 2023 és 2024 között a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi és operatív igazgatói pozícióját töltötte be, ezt követően pedig a MÁV Szolgáltatóközpont Zrt. gazdasági és pénzügyi vezetőjeként folytatta munkáját. 2025. októberétől 2026. májusáig a Magyar Acélipar megmentéséért felelős kormánybiztosként tevékenykedett.
Vaszily Miklós szeptember 24-én mondott le az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi és elnöki tisztségéről.
Címlapkép forrása: Róka László via MTI
A király előtt hozták megalázó helyzetbe a spanyol kormányfőt – Videón a kínos pillanatok
A nemzeti ünnep alkalmából rendezett díszszemlén füfyülték ki Pedro Sánchezt.
Magyar Péter: a volt főügyész kész tanúskodni a politikai befolyásról
A miniszterelnök szerint Fürcht Pál a Völner–Schadl-ügy mellett más eljárásokban tapasztalt nyomásgyakorlásról is vallomást tenne.
Átalakítás, ráépítés, felosztás? Ettől még megmarad a lakáshiány
Az Euroconstruct holland elemzőinek cikke.
Felbukkant Európában a jövő csúcsfegyvere: a U740 Valkyrie hamarosan uralhatja az eget a kontinensen
Gőzerővel zajlik a fejlesztés.
Bemondták Kijevben: egyetlen lépéssel Putyin eszközévé vált a világ legerősebb vezetője
Moszkva nyerte meg a sakkjátszmát.
A Volkswagen új védőhálót kér Brüsszeltől a kínai árverseny ellen
Közel 150 ezer megrendelés érkezett az új olcsó villanyautókra – így válaszol a VW a keleti kihívásra.
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Megmutatjuk, mire érdemes most figyelni.
Szétesés előtt a német kormány? – Csúnyán egymásnak estek a koalíciós partnerek
A szociáldemokrata munkaügyi miniszter váratlan távozása után.
Magyar bankkártyát bocsát ki a Revolut?
A Revolut bankkártyákkal történő hazai készpénzfelvételekkel kapcsolatban számos hír látott napvilágot az utóbbi időben. Az Erste Bank például nem terhel be már külön ATM használati dí
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
A babavárósok érintettek.
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?