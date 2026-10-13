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Bank

Bencsik László: az eurózónához vezető úton le kell építeni a bankszektort torzító terheket

Portfolio
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A bankrendszer egészséges működéséhez kiszámítható jogi és gazdaságpolitikai környezetre van szükség – mondta Bencsik László. Az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerint az euróbevezetés élénkítheti az üzleti aktivitást, ugyanakkor a banki kamateredményre is komoly hatással lehet, az AI pedig alapjaiban alakíthatja át az ügyfélkapcsolatokat.

A bankszektort érintő torzító intézkedések leépítését tartaná a legfontosabbnak Bencsik László. Az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferencián, a Portfolio helyszíni stúdiójában arról beszélt: a szektorális adók, különösen a bankokat terhelő extraadók európai összevetésben is kirívóan magasak, és nem egyeztethetők össze azzal a céllal, hogy Magyarország versenyképesen csatlakozzon az eurózónához.

A másik kulcskérdésként a jogbiztonságot emelte ki. Szerinte problémát jelent, ha politikai döntések írják felül a polgári jogi szerződéseket; ennek aktuális példájaként a kamatstop meghosszabbítását említette.

Az euróbevezetés hatásairól szólva Bencsik azt mondta: ha a piac hitelesnek látja a csatlakozási folyamatot, a magyar kamatszint gyorsan közelíthet az eurózónás szinthez. Ez csökkentené a bankok bevételi marzsait, ugyanakkor olcsóbb hiteleket és erősebb hitelkeresletet hozhatna. Példaként Bulgáriát említette, ahol a csatlakozás előtti években támogatott konstrukciók nélkül is dinamikus hitelnövekedés volt.

A beruházási hitelezés élénküléséhez szerinte alacsonyabb hitelköltségre, uniós forrásokra és javuló beruházási aktivitásra van szükség. Hangsúlyozta: a bankok készek hitelezni, a kérdés elsősorban az, milyen áron tudnak forrást biztosítani.

Az AI kapcsán Bencsik úgy fogalmazott: a bankszektorban a biztonság elsődleges, de a mesterséges intelligencia a következő évek egyik meghatározó technológiája lesz. Különösen az változtathat sokat, ha az ügyfelek saját AI-ügynökeiken keresztül intézik banki ügyeiket, ami a banki ügyfélkapcsolatok működését is átalakíthatja.

A cikk és a videó megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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