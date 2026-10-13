Ellenáll a CIB anyabankjának a világ legöregebb bankja, egyelőre

Az olasz Monte dei Paschi di Siena (MPS) igazgatósága hétfőn úgy foglalt állást, hogy az Intesa Sanpaolo megemelt felvásárlási ajánlata számos bizonytalanságnak teszi ki a pénzintézet befektetőit, miközben arra kényszeríti őket, hogy lemondjanak a bank vezetése által kidolgozott védelmi tervről - írja a Reuters. Úgy tűnik tehát, továbbra sem támogatják a magyar CIB Bank anyabankjának a közeledését.

Az Intesa október 3-án további 800 millió eurós készpénzkompenzációt ígért az MPS részvényeseinek, amennyiben elutasítják a bank vezetése által a 34 milliárd eurós, készpénzből és részvényekből álló felvásárlási ajánlat kivédésére kidolgozott alternatív tervet.

Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója korábban arra kérte a befektetőket, hogy az október 29-i szavazáson támogassák a védelmi tervet, még abban az esetben is, ha később esetleg az Intesa ajánlatát választanák.

Az Intesa ultimátuma azonban megtette a hatását, ugyanis az MPS tőkéjének egyharmadát tulajdonló meghatározó befektetők jelezték, hogy elutasítják a védelmi tervet, és inkább elfogadják a felvásárlási ajánlatot. Ezzel Lovaglio számára gyakorlatilag

elérhetetlenné vált az október 29-i közgyűlési szavazáson a jóváhagyáshoz szükséges kétharmados többség.

Az MPS igazgatósága a hétfői ülésén áttekintette a helyzetet, majd közleményében hangsúlyozta, hogy az Intesa lényegében egy olyan alternatív terv feladására kéri a részvényeseket, amellyel kapcsolatban semmilyen garancia sincs arra, hogy a felvásárlás a várt forgatókönyv szerint valósul meg, és valóban meghozza a célzott hozamokat. A pénzintézet vezetése közölte, hogy

továbbra is a részvényesek érdekében jár el, és minden lehetséges lépést megvizsgál a befektetői vagyon védelme, valamint a részvényesi érték maximalizálása érdekében.

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