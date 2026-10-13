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Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Bank

Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

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A Wells Fargo a tavalyinál erősebb harmadik negyedéves eredményről számolt be: az egy részvényre jutó eredménye és a bevétele is nőtt éves alapon, ám a bevétel kis mértékben elmaradt a Reuters által gyűjtött elemzői várakozásban szereplőtől.  A bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot esik a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés utáni percekben.

A bank negyedéves bevétele 21,87 milliárd dollár volt, ami éves alapon 2%-os emelkedésnek felel meg, ugyanakkor az előző negyedévhez képest 3%-os csökkenést jelent, és a várakozásban szereplőnél is 2 százalékkal alacsonyabb volt.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)            21,87                    22,31    -2,0%              21,44    2,0%
 EPS (USD)              1,87                      1,85    0,9%                1,66    12,7%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

A bank eredménye a várakozásnak megfelelően alakult,

éves alapon azonban közel 13%-kal nőtt a bank egy részvényre jutó eredménye.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

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  • A nettó kamatbevétel 12,52 milliárd dollárra nőtt, éves összevetésben 5%-kal emelkedett, főként a magasabb hitel- és értékpapír-állománynak, valamint a mérlegnövekedésnek köszönhetően.
  • A nem kamatjellegű bevétel viszont 1%-kal csökkent, részben az alacsonyabb kereskedési eredmények, a vasúti lízingüzletág eladása és a gyengébb kockázatitőke-befektetési eredmények miatt.
  • A bank nem kamatjellegű ráfordítása 13,74 milliárd dollár volt, ami 1%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A társaság ezt elsősorban hatékonyságjavító intézkedésekkel és 8%-os létszámcsökkentéssel magyarázta, bár a teljesítményhez kötött juttatások és technológiai kiadások emelkedtek.

  • A hitelezési aktivitás is bővült: az átlagos hitelállomány 1 033 milliárd dollárra nőtt, ami 11%-os éves növekedés, míg az átlagos betétállomány 1 483 milliárd dollár lett, szintén 11%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál.

  • A hitelveszteségekre képzett céltartalék ugyanakkor 1,03 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi 681 millió dollárról, ami a növekvő hitelállomány és bizonyos vállalati, illetve autóhitel-kockázatok következménye.

  • A vagyonkezelési üzletág ügyfélvagyona 2 739 milliárd dollárra emelkedett, ami 11%-os éves növekedésnek felel meg.

Charlie Scharf vezérigazgató szerint az eredményeket széles körű üzleti növekedés, magasabb profit és javuló megtérülés jellemezte.

A bank ugyanakkor továbbra is óvatos az infláció, a magasabb olajárak és a kamatkörnyezet miatt, miközben az erős munkaerőpiac, a béremelkedés és az AI-infrastruktúrába áramló beruházások támogató tényezők maradnak.

A bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot esett a gyorsjelentés utáni percekben.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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