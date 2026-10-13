Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A bank negyedéves bevétele 21,87 milliárd dollár volt, ami éves alapon 2%-os emelkedésnek felel meg, ugyanakkor az előző negyedévhez képest 3%-os csökkenést jelent, és a várakozásban szereplőnél is 2 százalékkal alacsonyabb volt.
|A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|21,87
|22,31
|-2,0%
|21,44
|2,0%
|EPS (USD)
|1,87
|1,85
|0,9%
|1,66
|12,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank eredménye a várakozásnak megfelelően alakult,
éves alapon azonban közel 13%-kal nőtt a bank egy részvényre jutó eredménye.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- A nettó kamatbevétel 12,52 milliárd dollárra nőtt, éves összevetésben 5%-kal emelkedett, főként a magasabb hitel- és értékpapír-állománynak, valamint a mérlegnövekedésnek köszönhetően.
- A nem kamatjellegű bevétel viszont 1%-kal csökkent, részben az alacsonyabb kereskedési eredmények, a vasúti lízingüzletág eladása és a gyengébb kockázatitőke-befektetési eredmények miatt.
- A bank nem kamatjellegű ráfordítása 13,74 milliárd dollár volt, ami 1%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A társaság ezt elsősorban hatékonyságjavító intézkedésekkel és 8%-os létszámcsökkentéssel magyarázta, bár a teljesítményhez kötött juttatások és technológiai kiadások emelkedtek.
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A hitelezési aktivitás is bővült: az átlagos hitelállomány 1 033 milliárd dollárra nőtt, ami 11%-os éves növekedés, míg az átlagos betétállomány 1 483 milliárd dollár lett, szintén 11%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál.
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A hitelveszteségekre képzett céltartalék ugyanakkor 1,03 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi 681 millió dollárról, ami a növekvő hitelállomány és bizonyos vállalati, illetve autóhitel-kockázatok következménye.
-
A vagyonkezelési üzletág ügyfélvagyona 2 739 milliárd dollárra emelkedett, ami 11%-os éves növekedésnek felel meg.
Charlie Scharf vezérigazgató szerint az eredményeket széles körű üzleti növekedés, magasabb profit és javuló megtérülés jellemezte.
A bank ugyanakkor továbbra is óvatos az infláció, a magasabb olajárak és a kamatkörnyezet miatt, miközben az erős munkaerőpiac, a béremelkedés és az AI-infrastruktúrába áramló beruházások támogató tényezők maradnak.
A bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot esett a gyorsjelentés utáni percekben.
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