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Hat év vesszőfutásának vethet véget a Citigroup
Bank

Hat év vesszőfutásának vethet véget a Citigroup

Portfolio
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A Reuters két, az ügyet ismerő forrásból úgy értesült, hogy a Citigroup, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja igyekszik mielőbb lezárni a felügyeleti hatóságok által még 2020-ban előírt hiányosságok pótlását, hogy ezt követően teljes figyelmét a növekedésre fordíthassa.

A pénzintézet a nyár folyamán még azt tervezte, hogy az év vége előtt vagy legkésőbb a jövő év első negyedévében benyújtja a szükséges dokumentációt a hatóságoknak. A cél egy olyan átfogó belső ellenőrzési anyag összeállítása a Federal Reserve és az amerikai bankfelügyelet (OCC) számára, amely kellően alapos ahhoz, hogy megelőzze a jóváhagyási folyamat elhúzódását. A dokumentum elfogadása után a bank

fokozatosan felszámolná a hiányosságok kijavítására létrehozott belső szervezeti egységeket.

A hatósági kötelezések (consent order-ek) feloldása kulcsfontosságú lenne Jane Fraser vezérigazgató számára, aki szerint a bank már nagyjából 90 százalékban teljesítette az előírt feladatokat. A folyamat azonban nem volt zökkenőmentes, hiszen a nyáron egy belső audit elutasította az adat-nyomonkövetéssel, konkrétan az aggregált számlák eredetének visszakövetésével kapcsolatban bemutatott anyag egyik változatát, ami rövid csúszást okozott.

A felügyeleti nyomás enyhülése komoly erőforrásokat szabadítana fel, hiszen

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a bank csak tavaly 3,3 milliárd dollárt fordított a belső átalakításokra.

Mike Mayo, a Wells Fargo elemzője úgy véli, a hatósági kötelezések feloldása a szerkezetátalakítás sikerének visszaigazolása lenne, ami szélesebb befektetői kör számára tehetné vonzóvá a bank részvényeit.

A problémák gyökere egy 2020-as incidensre nyúlik vissza, amikor a Citi tévesen 900 millió dollárt utalt át a Revlon hitelezőinek. Ez az eset indította el a Fed és az OCC eljárását, amelyben a kockázatkezelési és adatirányítási hiányosságok pótlását írták elő, egyúttal 400 millió dolláros bírságot is kiszabtak a bankra. Négy évvel később az OCC újabb büntetést vetett ki a feladatok csúszása miatt. Az OCC 2025 decemberében ugyan feloldotta az eredeti határozat módosítását, maga az alaphatározat azonban továbbra is érvényben van.

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A Bank of America elemzése alapján a Citi öt üzletága közül a vagyonkezelési divízióban mutatkozik a legnagyobb lehetőség a fejlődésre. Az év első felében ez a terület érte el a legalacsonyabb, 12,6 százalékos tőkearányos megtérülést, miközben a hosszú távú cél 20 százalék. A Reuters információi szerint a vagyonkezelési és a lakossági banki üzletág fióknyitásokkal vagy egy vagyonkezelő felvásárlásával érhetne el jobb méretgazdaságosságot. Bár az ilyen jellegű lépéseket a hatósági határozatok formálisan nem tiltják, a felügyeleti szervek az átlagosnál sokkal szigoróbban vizsgálják azokat, ami még inkább sürgeti az ügy mielőbbi rendezését.

A Citigroup kedden hozza nyilvánosságra legfrissebb negyedéves eredményeit. A pénzintézet nem kívánt válaszolni a hatósági kötelezések feloldásának várható időpontját firtató kérdésekre, és hangsúlyozta, hogy a döntés meghozatala kizárólag a felügyelet hatáskörébe tartozik.

citi

Címlapkép forrása: Shutterstock

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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