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Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banktól: elmaradt a várttól a gyorsjelentés
Bank

Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banktól: elmaradt a várttól a gyorsjelentés

Portfolio
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A bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is elmarad a JP Morgan imént közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése a piac által várttól. A tőzsde ennek megfelelően reagált: 3,7%-os mínuszban van a részvényárfolyama a nyitás előtti kereskedésben.
Ugyanakkor 15,3 milliárd dollárra nőtt a JPMorgan Chase harmadik negyedéves nyeresége, ami

Elsősorban a befektetési banki és a kereskedési üzletág növekedésének köszönhető

- hívta fel a figyelmet a Reuters. Bár a várttól az EPS 6%-kal, a bevétel 0,6%-kal elmaradt, az egy évvel korábbihoz képest mindkettő 9-10% közötti mértékben növekedett.
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Az amerikai gazdaság eddig megcáfolta a várakozásokat, mivel a munkaerőpiac stabil maradt, a fogyasztói kiadások pedig továbbra is erősek, ami fenntartja az iparág kulcsfontosságú hitelezési tevékenységét. A piaci tevékenységeket nem tartalmazó nettó kamatbevétel a negyedévben 6%-kal, 24,7 milliárd dollárra nőtt, az átlagos hitelállomány egy év alatt, 10%-kal emelkedett.

A Wall Street-i kereskedési üzletágak kiemelkedő negyedévet zártak, és a JPMorgan is folytatta sikersorozatát, mivel a globális kamatkörnyezet bizonytalansága és az energiaárak emelkedése által okozott piaci volatilitás élénkítette a kereskedési aktivitást. A piaci eseményekre reagáló befektetők folyamatosan átrendezték portfólióikat és igyekeztek fedezni kockázataikat, ami tovább növelte a forgalmat. A bank piaci üzletágának – amely a részvény- és kötvénykereskedési részlegeket fogja össze – bevétele 15 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

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Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy „a jelentős költségvetési hiányok, a makacs infláció, a magas eszközárak, az emelkedő kamatlábak és a geopolitikai helyzet a felszín alatt továbbra is változnak”, annak ellenére, hogy az amerikai gazdaságot az erős vállalati beruházások és a kiadásaikat fenntartó fogyasztók hajtják.

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Ezek az erők ugyan kezelhetők lehetnek, de továbbra is felkészülünk a legkülönbözőbb kimenetelekre

– mondta Dimon.

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