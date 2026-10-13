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Kilőtt a profit az Citibanknál
Bank

Kilőtt a profit az Citibanknál

Portfolio
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A Citigroup harmadik negyedéves nettó nyeresége 40 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami elsősorban a bővülő befektetési banki bevételeknek, a multinacionális vállalatok tranzakcióinak, valamint a vagyonkezelési üzletág növekedésének köszönhető. Az előző negyedévhez képest ugyanakkor mind a nettó eredmény, mind a kereskedési bevételek terén visszaesést mutatott a pénzintézet. A bank részvényeinek árfolyama 1 százalékot esett a gyorsjelentés utáni percekben.

A bank bevétele a vártnak megfelelően alakult, éves alapon közel 8 százalékkal emelkedett.

A Citigroup negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)              23,8         23,72    0,3%          22,09    7,7%
 EPS (USD)              2,85           2,66    7,2%            2,24    27,2%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

A Citigroup a szeptember 30-ával záruló negyedévben 5,25 milliárd dolláros, azaz

részvényenként 2,85 dolláros nettó nyereséget könyvelt el, míg egy évvel korábban 3,8 milliárd dollárt, részvényenként 1,86 dollárt ért el.

Az előző negyedévhez képest ugyanakkor 10 százalékkal csökkent a profit.

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A gyorsjelentés fontosabb részletei:

  • A befektetési banki bevételek éves összevetésben 9 százalékkal, 1,35 milliárd dollárra nőttek, a negyedéves összehasonlításban ugyanakkor 13 százalékos visszaesés látható a részvény- és kötvénykibocsátási aktivitás lassulása miatt.
  • A kereskedési bevételek éves szinten 6 százalékkal, 6,11 milliárd dollárra emelkedtek – ezen belül a részvénykereskedés 14, a kötvénykereskedés pedig 4 százalékkal bővült –, az előző negyedévhez képest azonban 13 százalékkal estek.
  • Az öt üzletág közül a szolgáltatási szegmens teljesített a legjobban, 15 százalékos bevétel- és 27 százalékos nyereségnövekedéssel. A vagyonkezelési üzletág szintén 15 százalékos bevételbővülést mutatott fel, és az ügyfélvagyon is ugyanilyen mértékben gyarapodott.
  • A hitelkártya-üzletágban ugyanakkor 8 százalékkal csökkent a profit az egy évvel korábbihoz képest, mivel a magasabb jutalomköltségek, a partnerek felé teljesített kifizetések és a céltartalékképzés felemésztették a többletet, annak ellenére, hogy az ügyfelek 13 százalékkal többet költöttek. Az amerikai lakossági hitelkártya-szegmensben a várható hitelezési veszteségekre képzett céltartalék 1,9 milliárd dollárra rúgott.
  • harmadik negyedévben a Citigroup 4,1 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek részvény-visszavásárlások és osztalék formájában, az idei részvény-visszavásárlások összege így 13,3 milliárd dollárra duzzadt.
  • A többéves átalakítási program végéhez közeledve a bank utolsó lépésként a mexikói Banamex leválasztását tervezi. A Citi jelenleg 51 százalékos részesedéssel rendelkezik a társaságban, és jövőre kívánja tőzsdére vinni az egységet.

Jane Fraser, a Citi elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott:

Több mint 4 milliárd dollárt juttattunk vissza a törzsrészvényeseknek, miközben továbbra is befektettünk a növekedésbe és felkészültünk a mesterséges intelligenciára épülő jövőre.

A bank részvényei idén 13 százalékkal emelkedtek, a gyorsjelentés utáni percekben 1 százalékot esett az árfolyam.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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