Nagyot alakított a Goldman Sachs, szárnyal az árfolyam

A Goldman Sachs a harmadik negyedévben jelentősen növelte nyereségét, a kimagasló eredményhez pedig a részvénypiaci kereskedési bevételek megugrása és a stabil befektetési banki teljesítmény egyaránt hozzájárult. A részvényárfolyam 2,9%-os emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben.

A Wall Street-i nagybank 5,29 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be a szeptember 30-án zárult negyedévben, ami érdemi növekedés az egy évvel korábbi 4,10 milliárd dollárhoz képest - írja a Reuters. Az egy részvényre jutó eredmény 12,25 dollárról 17,01 dollárra emelkedett, míg a teljes bevétel 23 százalékkal, 18,68 milliárd dollárra bővült.

A negyedév sztárja

a részvénykereskedési üzletág lett,

amelynek bevételei 72 százalékkal ugrottak meg, és elérték a 6,44 milliárd dollárt. A piaci volatilitást a Fed szeptemberi kamatemelése, az emelkedő üzemanyagárak és a chipgyártók részvényeinek eladási hulláma táplálta, ami intenzív portfólió-átrendezésre késztette a befektetőket. Ezzel szemben a kötvény-, deviza- és nyersanyagpiaci (FICC) üzletág bevétele 3,47 milliárd dollárra csökkent, ami éves szinten 1 százalékos visszaesést jelent. David Solomon vezérigazgató elmondta, hogy az FICC szegmensben eleve gyengébb mutatókra számítottak.

A befektetési banki részleg szintén jól teljesített,

a díjbevételek 21 százalékkal, 3,22 milliárd dollárra nőttek az egy évvel korábbihoz képest.

Ez annak ellenére valósult meg, hogy az M&A-piac globálisan lassult: az LSEG adatai szerint a fúziós és felvásárlási tranzakciók volumene 41 százalékkal esett az előző negyedévhez képest, és 2025 második negyedéve óta először esett 1000 milliárd dollár alá. A Goldman a részvény- és hitelalapú tőkebevonás terén ért el erős növekedést, a tanácsadói bevételek pedig 18 százalékkal emelkedtek.

A bank többek között az Intel 23 milliárd dolláros részvénykibocsátásánál és az SK Hynix 26,5 milliárd dolláros amerikai kibocsátásánál töltött be vezető szerepet. Emellett tanácsadóként működött közre a New York Yankees 2,6 milliárd dolláros finanszírozási ügyletében, valamint az Nvidia 3,5 milliárd dolláros MediaTek-befektetésénél.

A vagyonkezelési és privát hitelezési szegmens szintén erős negyedévet zárt, a bevételek 14 százalékkal nőttek. A bank privát hitelalapjánál a visszaváltási kérelmek tovább mérséklődtek, és már a második egymást követő negyedévben maradtak az 5 százalékos küszöb alatt – szemben több versenytárssal, amelyeknél a mesterséges intelligencia szoftveriparra gyakorolt hatásától tartó befektetők fokozott tőkekivonásba kezdtek.

A Goldman részvényei 2026-ban mindössze 1,7 százalékot emelkedtek, elmaradva a legfőbb rivális Morgan Stanley és az S&P 500 index teljesítményétől. Jelenleg a nyitás előtti kereskedésben viszont 2,9%-os emelkedést mutat az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock