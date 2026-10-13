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Története legnagyobb bukójába futhatott bele a Gránit Bank
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Története legnagyobb bukójába futhatott bele a Gránit Bank

Gyors összefoglaló
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A Gránit Bank tőle szokatlan hírt közölt, a hitelintézet 16 éves történetében valószínűleg még nem fordult elő ekkora tartalékképzés. A bank a harmadik negyedévben 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el, amelyből 9 milliárd forint egyetlen ügyfélcsoporthoz kapcsolódik – jelentette be a hitelintézet. A szigorú banktitok miatt nem tudhatjuk biztosan, de feltételezhetően a csődvédelem alá került Bayer Constructtal szembeni követelésről van szó, a tartalékképzés a bank első három negyedéves nyereségét 16,6 milliárd forintról 7,2 milliárd forintra csökkentette.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján hétfőn este megjelent közlemény szerint a Gránit Bank a harmadik negyedévben elvégzett hitelportfólió-felülvizsgálata keretében,

9,4 milliárd forint addicionális hitelkockázati tartalékot számolt el, amelynek 95,7 %-a egyszeri, egyedi tétel.

A hitelkockázati tartalékból az egyszeri 9,0 milliárd forint egy olyan ügyfélcsoporthoz kapcsolódik, amelynek megnövekedett hitelkockázatáról és kiemelt monitoringjáról a bank a 2026. első félévi gyorsjelentésében már tájékoztatta a befektetőket. Mint írják, a felülvizsgálat keretében figyelembe vették az egyes kitettségeket érintő, időközben bekövetkezett eseményeket is.

A féléves gyorsjelentésben ezt írták:

„Egy ügyfélcsoporttal kapcsolatban a mérlegzárást követően olyan információk jutottak a Bank tudomására, amelyek potenciálisan növelik az ügyfélcsoport hitelkockázatát. A Bank megvizsgálta ezeket az információkat és megállapította, hogy azok nem visszaható (nem módosító) jellegűek, a Bank első félévi értékelését nem befolyásolják. A Bank kiemelt figyelmet fordít az ügyfélcsoporttal kapcsolatban fennálló kockázatokra, azok aktív kezelésére. A Bank az ügyfélcsoporttal kapcsolatos kockázatok további növekedése esetén a kockázatnak megfelelően a mindenkor szükséges értékvesztést megképezi.”

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A most elszámolt összeg egy egyszeri, rendkívüli hitelkockázati tartalék, amely az ügyfélcsoporttal szembeni kitettségekhez kapcsolódik. A tartalékot a rendelkezésére álló információk és az értékelt megtérülési forgatókönyvek alapján, konzervatív megközelítéssel határozták meg. A jelenleg rendelkezésre álló információk és a teljes hitelportfólió felülvizsgálata alapján az év hátralévő részében

a bank nem számít további olyan egyedi hitelkockázati eseményre, amely materiális többlet-tartalékképzési szükségletet eredményezne.

A mostani bejelentéshez kapcsolódóan néhány előzetes első háromnegyedévi eredményadatát is elárulta a bank:

  • első három negyedévi előzetes és nem auditált egyedi adózás előtti eredménye a hitelkockázati tartalék elszámolását megelőzően 16,6 milliárd forint volt, amely magasabb az előző év azonos időszakához képest,
  • a hitelkockázati tartalék elszámolását követően a bank előzetes, nem auditált egyedi adózás előtti profitja 7,2 milliárd forint az első három negyedévben, az egyedi saját tőkéje 167 milliárd forint,

Az egyszeri hitelkockázati tartalék elszámolása ugyan csökkenti a bank 2026. évi számviteli eredményét, azonban a bank tőkehelyzete, digitális üzleti modellje, költséghatékony működése biztosítja a bank eredménytermelő képességét és megfelelő alapot teremt az üzleti stratégia végrehajtásához – hangsúlyozta a közlemény. A bank november 26-án teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését.

A hitelintézet a szigorú banktitok miatt nem nevesíti az érintett ügyfélcsoportot, de egyetlen ügyfélcsoportra képzett 9 milliárd forintnyi egyszeri tartalék egy Gránit Bank méretű pénzintézetnél óriási tételnek számít (különösen azt figyelembe véve, hogy a bank profitját 16,6 milliárdról 7,2 milliárdra vágta vissza). A magyar piacon nagyon kevés olyan bajba jutott "ügyfélcsoport" van jelenleg, amely ekkora hitelezési kitettséget tudna generálni, így nagy valószínűséggel a csődvédelem alatt álló Bayer Construct felé fennálló kitettségről van szó. Az, hogy az „értékelt megtérülési forgatókönyvek alapján, konzervatív megközelítéssel határozták meg” az összeget, arra utal, hogy a Gránit Bank később a most (értékvesztéssel, céltartalékkal és valós értéken értékelt pénzügyi eszközök hitelkockázathoz kapcsolódó eredményhatásával) megterhelt követelésének egy része a hitelezett ügyfélcsoport vagyonelemeiből még megtérülhet a bank számára.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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