Túl sokan hagyták el a Bank of Americát, lépnie kellett a banknak

A Bank of America befektetési banki üzletágát az elmúlt egy évben több kulcsfontosságú vezető távozása rázta meg. Ez arra kényszerítette a cég felsővezetését, hogy megpróbálja megnyugtatni a megmaradt munkatársakat, hogy elejét vegye a további elvándorlásnak - írja a Reuters.

Augusztus első hetében különösen érzékeny veszteség érte a bankot, amikor Amy Lissauer, az egyik legmagasabb rangú női vezető átigazolt a rivális JPMorgan Chase-hez. Lissauer az aktivista befektetők elleni vállalatvédelmi tanácsadás elismert szakértője, akit a JPMorgan már évek óta szeretett volna megszerezni. Brian Moynihan vezérigazgató és Faiz Ahmad, a globális befektetési banki terület társvezetője hiába próbálta maradásra bírni,

a JPMorgan olyan ajánlatot tett, amellyel a Bank of America saját bevallása szerint sem tudta felvenni a versenyt.

Lissauer távozásával egy időben Mike Joo, a globális befektetési banki terület társvezetője és Ed Liu technológiai bankár is otthagyta a céget. Korábban már Kevin Brunner, a Salesforce-szal negyedszázados kapcsolatot ápoló technológiai szakértő, valamint David Fishman, a TMT-szektor társvezetője is a JPMorganhoz szerződött. A sorozatos veszteségek hatására Ahmad augusztus 10-én személyes megbeszélést hívott össze a manhattani irodában, ahol több mint ötven alelnököt és igazgatót próbált megnyugtatni. A vezetők azt ígérték, hogy a bank elkötelezett a ranglistákon való előrelépés mellett, és célzottan toboroz majd vezető technológiai bankárokat.

A távozások hátterében részben javadalmazási feszültségek húzódnak meg.

Több bankár is panaszkodott a Bank of America bónuszrendszerére, amely bizonyos esetekben növeli a halasztott kifizetések arányát, ez pedig lehetőséget teremt a versenytársaknak, különösen a JPMorgannek és a Citigroupnak a szakemberek elcsábítására. Emellett a New York-i ügyfélkapcsolati bankárok létszámának csökkenése is aggodalmat keltett, miközben a toborzás nagyrészt a regionális befektetési banki területre összpontosult.

A bank pozíciója a versenytársakhoz képest is romlott,

a Dealogic globális ranglistáján ugyanis a befektetési banki díjbevételek alapján 2025-ben és 2026-ban a negyedik helyre csúszott vissza, miután a mesterséges intelligencia körüli fellendülésnek köszönhetően a Morgan Stanley megelőzte. Korábban a bank három éven át tartotta a harmadik helyet a JPMorgan és a Goldman Sachs mögött.

Matthew Koder, a globális vállalati és befektetési banki egység elnöke egy augusztusi belső feljegyzésében hangsúlyozta, hogy a bank az év első felében a valaha mért második legmagasabb befektetési banki díjbevételt könyvelhette el. A tanácsadói és kötvénykibocsátási díjak 2009 óta a legmagasabbak voltak az első félévek összevetésében.

A pénzintézet idén több mint negyven új ügyvezető igazgatót vett fel a vállalati és befektetési banki területre,

köztük több tapasztalt technológiai bankárt. A szóvivő tájékoztatása szerint az új felvételek száma meghaladta a távozókét, emellett a bank olyan kiemelt tranzakciókban működik közre tanácsadóként, mint a Paramount, a Skydance és a Warner Bros. Discovery felvásárlási ügyletei.

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