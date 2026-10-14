A teljes amerikai pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzmosási botrány bukott ki

A minisztérium közlése szerint
a bank több mint 5 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót mulasztott el bejelenteni a hatóságoknak, amelyből mintegy 1 milliárd dollár nemzetbiztonsági kockázatot is jelentett.
Scott Bessent pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy egy ekkora méretű bank esetében a pénzmosás elleni és a szankciós kötelezettségek megszegése az egész amerikai pénzügyi rendszert komoly kockázatnak teszi ki.
A tárca megállapította, hogy a Bank of America a bevételeit helyezte előtérbe a compliance-programok kialakításakor. Ahelyett, hogy a saját belső ellenőrzési rendszereire támaszkodott volna, túlzottan a külső megkeresésekre, azaz a bűnüldöző szervektől és más pénzintézetektől érkező jelzésekre hagyatkozott. A hatósági egyezség értelmében a banknak egy független harmadik felet kell megbíznia a korábbi tranzakciók átvizsgálásával, a korábban fel nem tárt gyanús tételek azonosításával, valamint azok bejelentésével a pénzügyi hírszerzésért felelős FinCEN felé.
A bírság legnagyobb részét, 750 millió dollárt a Valutaellenőrzési Hivatal (OCC) rótta ki, ami
a felügyeleti szerv történetének eddigi legnagyobb büntetése.
Az OCC értékelése szerint a bank compliance-programja "hiányos és hatástalan" volt, tranzakciófigyelő rendszere pedig több milliárd dollárnyi ügyletnél késleltette a gyanús tevékenységekről szóló bejelentések megtételét. Emellett a szankciók betartatásáért felelős Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) 11,6 millió dolláros bírságot szabott ki a bankra több mint 400 szankciós szabálysértés miatt, mivel a pénzintézet tévedésből többmilliós kifizetéseket dolgozott fel az Oroszországgal és Iránnal szembeni korlátozásokat megsértve.
A bank szóvivője közölte, hogy milliárdos összegeket fektettek technológiai fejlesztésekbe, és munkatársak ezreit állították a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem szolgálatába, így a szabályozói kifogások orvoslása már előrehaladott állapotban van. A szerdán esedékes harmadik negyedéves gyorsjelentésben a bírság 1,2 milliárd dolláros, adóalapból le nem írható egyszeri tételként jelenik meg, ami részvényenként mintegy 17 centes eredménycsökkenést eredményez.
A Bank of America részvényei a zárás utáni kereskedésben 2,7 százalékkal estek. A UBS elemzője, Erika Najarian szerint a bírság ronthatja a befektetői hangulatot, és kérdéseket vet fel a bank negyedévente mintegy 6 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási ütemének fenntarthatóságáról. Ugyanakkor kiemelte, hogy a pénzintézetre nem róttak ki eszközplafont, vagyis nem a növekedést korlátozó szankcióról van szó. A döntés néhány nappal azután született, hogy az American Expressre is 350 millió dolláros büntetést róttak ki hasonló, pénzmosás elleni mulasztások miatt.
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