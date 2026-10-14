Az EBRD kiterjeszti az ukrajnai háborús károkra kidolgozott biztosítási programját

Kiterjeszti az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank (EBRD) azt a viszontbiztosítási garanciaprogramot, amelyet az ukrajnai biztosítási piaci újjáélesztése és a háborús biztosítási kockázatok mérséklése végett indított tavaly.

A programot a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet az Aon nemzetközi pénzügyi és biztosítási konglomerátummal közösen alakította ki 2025 márciusában Ukrajnai Helyreállítási és Újjáépítési Garanciaeszköz (Ukraine Recovery and Reconstruction Guarantee Facility, URGF) névvel.

Az EBRD keddi tájékoztatása szerint az URGF eddigi 110 millió eurós keretét a programban részes ukrajnai biztosítók teljes mértékben felhasználták, ezért

a bank 150 millió euróra emeli az igénybe vehető garanciaösszeget.

A pótlólagos kapacitáshoz az Európai Unió is donorfedezeti támogatást nyújt ukrajnai befektetési keretén keresztül.

A program kiterjesztése lehetővé teszi az ukrán piacon tevékenykedő biztosítók - az INGO, a Colonnade és az UNIQA, valamint két új ukrajnai biztosítási csoport, a Vienna Insurance Group tulajdonában lévő USG és a kanadai Fairfax Financial Group birtokolta Unyiverszalna - számára

háborús kockázatokra szóló további biztosítási konstrukciók értékesítését.

Ezek a biztosítási ajánlatok eddig az ukrajnai belső teherszállításra, a gépjárműkárokra és a vasúti gördülőállományra terjedtek ki, de a garanciavállalási összeg növelése mellett az EBRD a földgáz szállításához és tárolásához kötődő eszközállományt, valamint a raktárakban ideiglenes tárolásra elhelyezett árukat is bevonja a programba - közölte keddi tájékoztatásában a londoni bank.

Az URGF-programot az Aon kezeli, az EBRD pedig veszteségfedezeti garanciát nyújt az MS Amlin nemzetközi viszontbiztosító csoportnak azokra a meghatározott háborús kockázatokra, amelyek fedezetére a programban részes ukrajnai biztosítók szerződtek.

Az EBRD keddi beszámolója szerint az URGF eddigi 110 millió eurós kerete csaknem tízezer biztosítási kötvény alapján több mint 500 millió euró értékű viszontbiztosítási fedezethez nyújtott támogatást árukra és járművekre.

A londoni bank hangsúlyozza, hogy az ezekből a kötvényekből eredő biztosítási díjak meghaladták a bejelentett kárigényeket, így az MS Amlinnak nem kellett igénybe vennie az EBRD-garanciát. Ez annak a jele, hogy Ukrajnában kereskedelmi alapon is működik a háborús kockázatok biztosítási és viszontbiztosítási piaca - áll az EBRD keddi beszámolójában.

Az EBRD a háború kezdete óta 11 milliárd euró finanszírozást nyújtott Ukrajnának,

és ebből tavaly 2,9 milliárd eurót folyósított. Az Ukrajnának 2025-ben adott EBRD-támogatás összege éves rekord.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében jóváhagyta az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

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