Érkeznek az EU-s források: így jutnak el a gazdaságba az MFB-n keresztül

Az MFB elnök-vezérigazgatója szerint a fejlesztési bank előtt kettős feladat áll: kezelnie kell a korábbi működésből fakadó kihívásokat, miközben új stratégiát, célrendszert és szervezeti működést kell kialakítania. Gerendás János kiemelte: a banknak a kereskedelmi pénzintézetekkel együttműködve kell támogatnia a magyar gazdaság fejlődését.

Gerendás János, a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon, a Portfolio helyszíni stúdiójában arról beszélt, hogy az MFB jelenleg egyszerre dolgozik a szervezet és a pénzügyi portfólió átvilágításán, valamint a bankcsoport jövőbeni működésének új alapokra helyezésén.

Az elnök-vezérigazgató szerint az MFB legfontosabb feladata a piaci hiányosságok azonosítása és kezelése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fejlesztési banknak olyan területeken kell finanszírozási megoldásokat kínálnia, ahol a hagyományos kereskedelmi banki szereplők önmagukban nem, vagy csak korlátozottan tudnak jelen lenni.

Gerendás példaként említette a zöld finanszírozást, az új technológiák bevezetését, valamint az új piacok felkutatását. Hangsúlyozta: az MFB nem a kereskedelmi bankok helyett, hanem velük együttműködésben kíván szerepet vállalni a gazdaságfejlesztésben.

A bank előtt jelentős forráskihelyezési feladatok is állnak. A Helyreállítási Alapból felszabaduló és a futó kohéziós programok pénzügyi eszközei az MFB-n keresztül jutnak el a magyar gazdaságba. A nyáron végrehajtott, 645 milliárd forintos tőkeemelés új programok elindítását alapozza meg, amelyeket a bank több kiemelt cél mentén kíván felhasználni, míg az MFB által kezelt 500 milliárdos villamoshálozat-fejlesztési programban már aktívan zajlanak a forráslehívások.

Gerendás János szerint a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az MFB milyen hatékonyan tudja összehangolni fejlesztéspolitikai mandátumát, a rendelkezésre álló forrásokat és a gazdaság valós finanszírozási igényeit.

Címlapkép forrása: Portfolio